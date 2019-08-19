Энергетика
Нефть начала неделю торгов ростом ценыMoneyTimes.Ru 08:22
Мировые цены на нефть в начале торговой недели показали рост. Об этом сегодня, 19 августа сообщает информагентство Reuters. Сейчас нефть Brent подскочила в цене на 45 центов (0,77%) по отношению к закрытию прошлых торгов и теперь находится на уровне 59,14 долларов за баррель.
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