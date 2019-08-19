Энергетика
Нефть Brent снова движется к $60 за баррельREGNUM вчера в 22:22
В настоящий момент нефть Brent выросла в цене на 60 центов (1,02%), до $59,24 за баррель. Нефть WTI поднялась на 54 цента (0,99%), до $55,35 за баррель.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Здоровье
Часть жителей Башкирии сможет получать бесплатные лекарства
В региональном минздраве сообщили, что больные с определенной категорией сердечно-сосудистых заболеваний смогут в течение года получать бесплатные лекарства.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Пропавшую пятилетнюю девочку ищут в Нижегородской области
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Суд признал «Союз славянских сил Руси» экстремистской организацией
«16 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения «Союз славянских сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») экстремистской организацией», — говорится в сообщении и уточняется, что отныне ее деятельность запрещена на территории РФ.
Обновлено в 09:15
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41
Религия
В России православные отмечают Яблочный Спас
В Яблочный Спас в церквях по традиции освящают фрукты нового урожая, а также мед.
Обновлено в 10:52
Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года
«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:04
Общество
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Джонсон предложил ЕС альтернативу «бэкстопу» после Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Евросоюзу в договоре о Brexit вместо "бэкстопа" разработать и ввести альтернативные соглашения до конца переходного периода после выхода Соединенного Королевства из ЕС, свои предложения британский премьер-министр изложил в письме главе Европейского совета Дональду Туску.
Обновлено в 17:48
Происшествия
Найден мертвым заслуженный артист России Михаил Романов
В Санкт-Петербурге найден мертвым заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
США провели испытания крылатой ракеты
Пуск состоялся на острове Сан-Николас в Калифорнии, ракета поразила цель на расстоянии более 500 км. Это первое подобное испытание с момента расторжения по инициативе Вашингтона Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 14:10
Музыка
Гуф представит новые песни в Москве
Обновлено в 13:03
Культура
Боярский стал наставником в шоу «Голос»
Певец и актер Михаил Боярский стал наставником второго сезона музыкального шоу "Голос-60+", который будет транслироваться на Первом канале.
Обновлено в 04:53
Политика
Путин заявил, что альтернативы «нормандскому формату» не существует
Альтернативы «нормандскому формату» не существует, заявил президент России Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 12:01
Политика
Медведев напомнил «Транснефти» об издержках из-за ЧП с грязной нефтью
В ходе встречи Токарев выступил за передачу в управление «Транснефти» пунктов сдачи и приема нефти в систему магистральных трубопроводов, а также проведение единой сертификации лабораторий, отвечающих за проверку качества сырья.
Обновлено в 06:47
Авто
В Калифорнии спорткар McLaren ушел с молотка за рекордные $19,8 млн
Спортивный автомобиль McLaren F1 продали с аукциона в американском городе Монтерей (штат Калифорния) за целых $19,8 млн.
Обновлено в 02:45
Политика
Зеленский уволил губернатора Николаевской области
Отмечается, что новым указом украинский глава уволил врио главы Николаевской области Вячеслава Боня.
Обновлено в 14:57
Политика
Жена Нетаньяху устроила скандал во время визита в Киев
Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара во время визита в Киев отчитала командира лайнера и кинула кусок традиционного каравая на пол.
Обновлено в 03:28
Происшествия
«Победа» опровергла жёсткую посадку самолёта в армянском Гюмри
Информация о жёсткой посадке самолёта «Победы» в аэропорту армянского города Гюмри не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
Террористы прикрываются Турцией в борьбе с армией Сирии
Действующие в Сирии террористы бросают свои силы на провокации вооруженного конфликта между правительственной армией и вооруженными силами Турции в провинции Идлиб.
Обновлено в 11:01
Гаджеты
Alienware AW510K: низкопрофильная механическая клавиатура с RGB-подсветкой
Клавиатура получила независимую RGB-подсветку кнопок с палитрой из 16,8 млн оттенков.
Обновлено в 11:30
Общество
Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках
Эксперты МВД России установили, что названия подразделов опубликованной 8 августа статьи «сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:45
Политика
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено в 12:26
Общество
В работе Instagram произошёл глобальный сбой
Интернет-пользователи из разных стран в понедельник, 19 августа, сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опубликовала клип «Лайкер»
Ольга Бузова представила в YouTube клип «Лайкер». За несколько часов после публикации видео посмотрели более 200 тысяч раз.
Обновлено в 07:14
Здоровье
Названы лекарства, при приеме которых допускаются ошибки
Большинство людей, по мнению специалистов, очень часто неправильно принимают антибиотики, жаропонижающие, препараты от давления, средства от кашля, капли для носа, слабительные и обезболивающие.
Обновлено вчера в 23:55
Авто
Dongfeng начал продажи недорогого аналога Renault Koleos
Компания Dongfeng начала принимать заказы на новый кроссовер T5 и его удлиненную модификацию T5L месяц назад, а сегодня первые товарные автомобили были переданы покупателям.
Обновлено вчера в 23:21
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58