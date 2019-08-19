Энергетика
Нефть Brent снова движется к $60 за баррельREGNUM вчера в 22:22
В настоящий момент нефть Brent выросла в цене на 60 центов (1,02%), до $59,24 за баррель. Нефть WTI поднялась на 54 цента (0,99%), до $55,35 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено в 13:18
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя инцидент во время приветственной церемонии с караваем в аэропорту Киева, призвал не искать в поведении своей супруги Сары признаков неуважения к Украине.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено в 12:49
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
Обновлено в 15:00
Политика
Макрон заявил о содействии Франции возвращению РФ в Совет Европы
Как отметил Макрон, Россия является европейской страной и поэтому Франция боролась за то, чтобы отстоять место России в Совете Европы.
Обновлено в 14:18
Происшествия
В Балашихе загорелся химический завод
Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:17
Игры
Minecraft получит RTX-трассировку лучей
Обновлено в 14:46
Технологии
«ВКонтакте» представила нового операционного директора
Социальная сеть «ВКонтакте» представила своего нового операционного директора.
Обновлено в 10:27
Общество
Правительство предложило вернуть звание «почетный профессор РАН»
Правительство России предложило внести изменения в устав Российской академии наук и разрешить присваивать звание «почетный профессор РАН».
Обновлено в 14:18
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие
При атаке на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе погибли три мирных жителя, 12 пострадали, заявило Министерство национальной обороны Турции.
Обновлено в 10:23
Футбол
Маркизио пожелал «Зениту» успехов в текущем сезоне
Экс-полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал о расторжении контракта с петербургским клубом и ходе восстановления после операции на колене, сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
Появилось видео воздушного боя истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе
Сообщается, что на представленных кадрах запечатлены учебные полеты боевых машин в ближнем космосе и проведение тренировочного воздушного боя.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Лионелла Пырьева рассказала о расставании с Олегом Стриженовым
В студии актриса рассказала о знакомстве и расставании с коллегой и возлюбленным Олегом Стриженовым.
Обновлено в 12:54
Политика
Twitter запретит рекламу государственных СМИ
Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
Обновлено в 14:48
Футбол
Гус Тил: «В перерыве Кононов был немного зол»
В перерыве Кононов был немного зол, потому что забросы — не наш стиль.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Вера Брежнева призналась, что несколько лет посещала психолога
Певица Вера Брежнева рассказала о том, что она посещала психолога из-за комплексов. Она сделала заявление в своём Instagram.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.
Обновлено в 15:28
Общество
Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России
Рождаемость за январь—июнь 2019 года показала положительную динамику только в двух российских регионах, следует из данных Росстата.
Обновлено в 10:10
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.
Обновлено в 05:47
Политика
Зеленский призвал Израиль признать «голодомор» актом геноцида
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьером Биньямином Нетаньяху призвал признать Израиль "голодомор" 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа.
Обновлено в 09:52
Финансы
ЦБ вновь повысил курс доллара и евро
Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос на 72 коп. и во вторник установлен на уровне 73,94 руб.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку
Жители поселка Восток под Наро-Фоминском нашли незаконную свалку, на которую кто-то выбросил сотни бумаг из Минфина.
Обновлено в 13:06
Авто
В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров
Стоит напомнить, что история легендарного баварского бренда BMW началась с компании Rapp Motorenwerke, которая производила авиационные моторы.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
В Нью-Йорке уволили полицейского из-за убийства афроамериканца в 2014 году
Глава полиции Нью-Йорка Джеймс О`Нил уволил полицейского Дэниэла Панталео, который в 2014 году убил афроамериканца Эрика Гарнера при задержании.
Обновлено в 14:50
Происшествия
Пропавшую пятилетнюю девочку ищут в Нижегородской области
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Политика
Путин прокомментировал инцидент под Северодвинском
8 августа на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 13:12
Игры
Sony купила разработчиков «Человека-паука»
Обновлено в 15:12