Энергетика

Нефть Brent снова движется к $60 за баррельREGNUM вчера в 22:22

В настоящий момент нефть Brent выросла в цене на 60 центов (1,02%), до $59,24 за баррель. Нефть WTI поднялась на 54 цента (0,99%), до $55,35 за баррель.
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