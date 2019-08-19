Энергетика
Нефть Brent снова движется к $60 за баррельREGNUM вчера в 22:22
В настоящий момент нефть Brent выросла в цене на 60 центов (1,02%), до $59,24 за баррель. Нефть WTI поднялась на 54 цента (0,99%), до $55,35 за баррель.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:59, Ашберн
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Обновлено в 03:41
Авто
Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста
Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
СК опубликовал видео с места массового убийства в Ульяновской области
Следственный комитет опубликовал видео из дома в Ульяновской области, где произошло убийство семьи из пяти человек.
Обновлено вчера в 10:40
Экономика
Пермь лидирует в ПФО по цене на бензин
В Перми на 12 августа средняя стоимость литра автомобильного бензина составила 44,95 рубля.
Обновлено в 03:23
Экономика
В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань
Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.
Обновлено в 03:34
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Энергетика
Sakhalin Energy по одной акции выплатила России более 45 млрд рублей
Владея всего одной специальной акцией компании Sakhalin Energy Investment Company за первое полугодие Россия получила порядка 700 миллионов долларов (около 45,6 миллиарда рублей).
Обновлено в 03:54
Культура
«Первый канал» назвал наставников второго сезона шоу «Голос 60+»
Наставниками второго сезона музыкального шоу «Голос 60+» стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия.
Обновлено в 04:43
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Для производителей в России нормативы утилизации товаров и упаковки могут вырасти до 100%.
Обновлено в 03:03
Здоровье
Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
Обновлено вчера в 22:36
Общество
Republic нашел у бывшего главы охраны Путина дом на Рублевке за 500 млн рублей
Republic нашел у бывшего главы охраны Владимира Путина, действующего замдиректора ФСО Олега Климентьева дом стоимостью до 500 миллионов рублей в закрытом поселке «Речное» на Рублево-Успенском шоссе.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии
Британская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства того, что России участвовала в боях под Иловайском на Украине пять лет назад, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 04:29
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Космос
Судно «Алтай» отправилось к «оттаявшим» в Арктике новым островам
Сушу, которую ранее скрывали ледники, заметили из космоса Спасательное буксирное судно "Алтай" и гидрографический корабль "Горизонт" в составе экспедиции Северного флота отправились к берегам Арктики, чтобы подтвердить открытие новых островов, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:05
Наука
Ученые нашли микроб, который поможет объяснить происхождение жизни
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Депутат призвал Украину снять продуктовую блокаду Крыма
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек призвал Украину снять продуктовую блокаду Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:55
Футбол
Круговой проходит медосмотр для «Зенита»
Защитник «Уфы» Данил Круговой в настоящее время проходит медицинский осмотр для «Зенита».
Обновлено в 04:01
Кино
Мультфильм «Angry Birds 2» возглавил российский прокат в выходные
Пятым стал фильм ужасов «Синяя бездна-2», заработавший в премьерный уикенд 30,8 млн руб.
Обновлено в 00:59
Интернет
Японская корпорация Rakuten запустила собственную криптовалютную биржу
19 августа японская корпорация Rakuten объявила о запуске собственной криптовалютной биржи Rakuten Wallet.
Обновлено в 03:03
Политика
Жена Порошенко выделила миллионы на комедию о войне в Донбассе
Обновлено вчера в 11:59
Экономика
ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц
Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября.
Обновлено в 04:35
Футбол
Месси восстановился после травмы
Обновлено в 01:04
Политика
В Польше назвали несправедливыми полученные от Германии репарации
Ранее Чапутович в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил, что в Польше не считают вопрос репараций от Германии за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны, закрытым.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Корабли ВМС США экстренно эвакуировали из-за пусков российских «невидимых» ракет
По мнению американских специалистов, российские противокорабельные комплексы могут быть опасны для кораблей ВМС США.
Обновлено в 04:51
Путешествия
Армения стала самым популярным заграничным направлением среди россиян
Россияне для поездок за границу чаще всего выбирают Армению — второе лето подряд эта страна возглавляет топ-3 самых популярных зарубежных направлений.
Обновлено в 01:27
Экономика
С 2020 года МРОТ могут увеличить на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда могут увеличить на 850 рублей, сообщают Народные новости.
Обновлено 17 августа в 06:32
Шоу-бизнес
Александр Овечкин впервые показал лицо своего сына
Сын Сережа появился на свет у хоккеиста Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской ровно год назад – 18 августа 2018 года.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия
В Саратове столкнулись автобус и пять легковушек
Автобус и пять легковых автомобилей столкнулись в понедельник в центре Саратова, сообщили РИА Новости в областной службе спасения, пострадали, по предварительным данным минздрава области, девять человек.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
Обновлено вчера в 20:50