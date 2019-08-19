Энергетика
Нефть дорожает после атаки дронов на месторождения Саудовской АравииЕвразия Daily 03:42
Цены на нефть слабо растут утром 19 августа после атаки дронов на месторождения Саудовской Аравии. По данным на 10.20 мск Brent стоит $ 59,52, WTI — $ 55,69 за баррель. С предыдущей сессии цены выросли примерно на 1,5%.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:45, Ашберн
Шоу-бизнес
Фотосессия молодой Аллы Пугачевой для журнала Vogue появилась в Сети
Фотосессия молодой Аллы Пугачевой для журнала Vogue появилась в Сети Пользователи восторгаются элегантностью Аллы Борисовны.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия
Сотрудники ирландского паба вылили виски Макгрегора в унитаз
Скандальный поступок экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора — нападение на пожилого мужчину в одном из пабов Дублина — может возыметь негативный эффект на продажу виски, производимого компанией бойца.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
В Барселоне ограбили посла Афганистана в Испании
Посол Афганистана в Испании подвергся в воскресенье нападению с целью ограбления на улице в Барселоне.
Обновлено в 03:15
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Германии 12 беженцев пострадали при пожаре в общежитии
Двенадцать человек пострадали в результате пожара в общежитии для беженцев в немецком городе Гисен, сообщает издание Bild со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии
Британская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства того, что России участвовала в боях под Иловайском на Украине пять лет назад, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 04:29
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Трёхлетнего Колю, пропавшего в тайге под Омском, выписали из больницы
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Родственница ульяновского подростка связала убийство семьи со свадьбой
Родственница семьи, убитой в селе Патрикеево Ульяновской области, рассказала, что могло толкнуть 16-летнего подростка на такой страшный поступок.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну
"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - завили во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка
Обновлено в 04:01
Транспорт
В новый аэропорт Саратова «Гагарин» прилетел Вячеслав Володин
В новом саратовском аэропорту «Гагарин» сегодня, 18 августа, приземлился первый рейс.
Обновлено вчера в 06:28
Экономика
В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань
Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.
Обновлено в 03:34
Экономика
Определены регионы России с самым доступным для населения бензином
Больше всего бензина по стране на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2 080 л), Москвы (1 798 л) и Ненецкого автономного округа (1 609 л).
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Трамп: насилие в Гонконге может помешать торговой сделке США и КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что применение силы в отношении митингующих в Гонконге может негативно сказаться на достижении торговых договорённостей США и Китая.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
В Новосибирске православные активисты раздели «кощунника»
Активисты новосибирского отделения православно-консервативного движения «Сорок сороков» при поддержке сотрудников полиции заставили молодого человека снять с себя футболку «с карикатурой на святого».
Обновлено в 00:22
Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
В Саратове столкнулись автобус и пять легковушек
Автобус и пять легковых автомобилей столкнулись в понедельник в центре Саратова, сообщили РИА Новости в областной службе спасения, пострадали, по предварительным данным минздрава области, девять человек.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Republic нашел у бывшего главы охраны Путина дом на Рублевке за 500 млн рублей
Republic нашел у бывшего главы охраны Владимира Путина, действующего замдиректора ФСО Олега Климентьева дом стоимостью до 500 миллионов рублей в закрытом поселке «Речное» на Рублево-Успенском шоссе.
Обновлено в 04:01
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Общество
Вильфанд обещает москвичам, что август вернется в среду
Уже во вторник столбики термометров поднимутся до 26-28 градусов, а в среду вплотную подойдут к 30-градусной отметке, что на 4-5 градусов выше нормы.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Женщина и трое детей погибли при пожаре в Иркутской области
При пожаре в частном доме в поселке Мишелевка Иркутской области погибли четыре человека.
Обновлено в 01:15
Авто
Bugatti представила гиперкар за 592 млн рублей
Создавая Centodieci (в переводе с итальянского – "сто десять"), дизайнеры Bugatti вдохновлялись легендарным суперкаром EB110, выпущенным с 1991 по 1995 год в количестве 139 экземпляров.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Жена Мамаева стала жертвой мошенников
Как сообщает агентство городских новостей «Москва», с банковской карты жены футболиста были похищены 75 тыс. рублей.
Обновлено в 04:35