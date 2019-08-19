Энергетика

Нефть дорожает после атаки дронов на месторождения Саудовской АравииЕвразия Daily 03:42

Цены на нефть слабо растут утром 19 августа после атаки дронов на месторождения Саудовской Аравии. По данным на 10.20 мск Brent стоит $ 59,52, WTI — $ 55,69 за баррель. С предыдущей сессии цены выросли примерно на 1,5%.
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