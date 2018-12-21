Энергетика
Цена нефти Brent в пятницу, 21 декабря, снизилась на 1,1%, до $53,75 за баррель (данные по состоянию на 18:56 мск). Падение за торговую неделю составило 10,8%. Недельный обвал стал одним из крупнейших за три года.
РБКвчера в 13:59
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Энергетика
Глава «Нафтогаза» пожаловался на проблемы с закупкой газа
"Нафтогаз" Украины начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств на своих счетах, что усложнит закупку газа в пик отопительного сезона, а также приведет к ряду других проблем, об этом на своей странице в Facebook написал глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 22:31
Энергетика
Ледокол «Андрей Вилькицкий» сдали в эксплуатацию
Обновлено вчера в 13:32
Энергетика
Новак прокомментировал падение цен на нефть
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал падение цен на нефть в конце текущего года.
Обновлено вчера в 02:17
Энергетика
«Газпром» завершил основной объем работ на газопроводе «Сила Сибири»
"Газпром" закончил основной объем работ на газопроводе из России в Китай "Сила Сибири".
Обновлено вчера в 08:14
Энергетика
Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году
Владельцы нефтяных танкеров в этом году отправили на металлолом рекордное количество таких судов - ровно сотню.
Обновлено вчера в 08:49
Энергетика
Отчет Baker Hughes: число действующих буровых в США снова пошло в рост
Baker Hughes — третья по величине после Schlumberger и Halliburton нефтегазовая сервисная компания в мире в еженедельно публикуемом отчете сообщила в пятницу о росте количества нефтяных буровых установок на территории США.
Обновлено вчера в 15:45
Энергетика
Почти $2,7 млрд потратила Украина на закупки газа за 10 месяцев 2018
За 10 месяцев 2018 года, как и в 2017 году, импорт осуществлялся исключительно из Европы. Из России импорт прекращен 25 ноября 2015 года.
Обновлено вчера в 09:12
Энергетика
В Прикамье повысится плата за газ
Газ в Пермском крае подорожает с 1 января 2019 года. Такое решение принято Региональной службой по тарифам.
Обновлено вчера в 09:53
Энергетика
В одно из старейших сёл Удмуртии пришёл газ
Блага цивилизации дошли сегодня до старейшего в Удмуртии села - Зура Игринского района.
Обновлено вчера в 09:40
Энергетика
Россия поможет Судану построить НПЗ в Порт-Судане
В четверг, 20-го декабря, Министерство нефти Судана сообщило, что подписало соглашение о сотрудничестве с российскими компаниями.
Обновлено вчера в 09:15
Энергетика
Китайская Dongfang модернизирует электростанцию на Украине
За десять месяцев 2018 года Украина произвела 128,9 миллиарда киловатт-часов, а доля тепловых электростанций составляет 36 процентов.
Обновлено вчера в 03:38
Энергетика
ФРГ заинтересована в развитии «Южного газового коридора»
Дальнейшее развитие проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) полностью соответствует интересам Германии.
Обновлено вчера в 04:28
Энергетика
Якутия бьет рекорды по добыче золота
Новый рекорд по добыче золота установили на одном из старейших предприятий Якутии.
Обновлено вчера в 23:34
Энергетика
«Мегионнефтегаз» приобрел новый лицензионный участок
Новый актив граничит с уже разрабатываемыми "Мегионнефтегазом" Ачимовским и Западно-Чистинным участками, где есть необходимая производственная инфраструктура.
Обновлено вчера в 02:20
Энергетика
С 1 января в Орловской области вырастет плата за газ
ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» известил орловцев об изменении законодательства Российской Федерации в части повышения налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года.
Обновлено вчера в 09:59