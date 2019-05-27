Энергетика
Нефть Brent превысила $70 за баррельREGNUM 14:13
Июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 1,08% и к настоящему моменту оцениваются в $70,02 за баррель. Августовские фьючерсы Brent поднялись на 1,79%, до $68,68 за баррель.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:14, Ашберн
Армия и оружие
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Здоровье
Врачи скорой помощи из Пензы начали итальянскую забастовку
В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале так называемой итальянской забастовки.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
Опубликовано видео с места нападения на журналистов в Ставрополе
Видео с места нападения психически больного мужчины на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе опубликовано краевым Следственным комитетом.
Обновлено в 14:41
Происшествия
Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми
В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Политика
Чайка предложил прокурору Дагестана возглавить ведомство в Москве
Генпрокурор России рекомендовал на должность прокурора Москвы Дениса Попова, занимавшего аналогичную должность в Дагестане, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает ТАСС.
Обновлено в 14:11
Политика
Верховный суд Украины отказался рассматривать иск против роспуска Рады
Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о признании недействительным указа президента страны Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении внеочередных парламентских выборов, поскольку данное дело не входит в юрисдикцию суда.
Обновлено в 14:22
Политика
Пункты выдачи российских паспортов жителям Донбасса нашли закрытыми
Паспортные столы в Ростовской области, которые должны выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не работают, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 08:04
Общество
Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПиНами
В СанПиНах прямо запрещено устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.
Обновлено в 14:42
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено вчера в 13:09
Политика
Киев подготовил Москве ноту по освобождению украинских моряков
МИД Украины подготовил для Министерства иностранных дел России ноту по освобождению украинских моряков, заявила замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль в эфире радио «НВ».
Обновлено в 14:50
Политика
В Раде оценили последствия дефолта на Украине
Ранее Игорь Коломойский заявил, что Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Бывший замдиректора ФК «Ростов» задержан по подозрению в мошенничестве
Донские правоохранители задержали по подозрению в мошенничестве бывшего заместителя генерального директора ФК "Ростов" Юрия Дорофеева, - пишет издание Блокнот со ссылкой на правоохранительные органы региона.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
«Ростех» назвал условие поставок патронов Пентагону
Россия будет готова поставлять американской стороне боеприпасы для стрелкового оружия, если Вашингтон отменит соответствующие санкции – так в корпорации "Ростех" прокомментировали сообщения Контрактного командования армии США о закупках Пентагоном патронов, использующихся в пистолетах ПМ, ТТ, а также в автоматах и пулеметах системы Калашникова.
Обновлено в 15:04
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва
Министерство обороны прокомментировало публикацию "Известий" об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Футбол
Игорь Денисов покинул «Локомотив»
Обновлено в 13:49
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Ярославле снаряд от фейерверка прилетел в голову женщине
В День города в областном центре снаряд от фейерверка отлетел в голову женщине.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
Полет истребителя F-16C под видом Су-57 показали на видео
Полет истребителя ВВС США F-16C, окрашенный под камуфляж российского самолета Су-57, показали на видео. Ролик был опубликован в Facebook.
Обновлено вчера в 01:13
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ
В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Здоровье
Названы 6 самых бесполезных для здоровья советов
Эксперты составили рейтинг наименее полезных рекомендаций для здоровья, которые дают практикующие медики.
Обновлено в 12:47
Музыка
Всем по квартире: финалисты проекта «Ты супер!» получили подарок от Гуцериева
Двенадцать финалистов шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ получили квартиры в городах своего проживания в подарок от бизнесмена Михаила Гуцериева.
Обновлено в 11:42
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47