Энергетика

Нефть Brent превысила $70 за баррельREGNUM 14:13

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 1,08% и к настоящему моменту оцениваются в $70,02 за баррель. Августовские фьючерсы Brent поднялись на 1,79%, до $68,68 за баррель.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Нефть немного подешевела утром в понедельник после резкого падения на прошлой неделе

Интерфакс01:46

Цена Brent усилила подъем, WTI перешла к росту

Финмаркет11:39

Стоимость нефти Brent стала расти, WTI продолжает терять

Росбалт08:24

Нефть торгуется разнонаправленно после снижения на прошлой неделе

News.ru02:30

Нефть Brent превысила $70 за баррель

REGNUM14:13

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:10

Нефть марки Brent подешевела до $68,64 за баррель

Московский Комсомолец01:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:14, Ашберн
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления

Обновлено в 00:57
Армия и оружие

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Здоровье

Врачи скорой помощи из Пензы начали итальянскую забастовку

В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале так называемой итальянской забастовки.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

Опубликовано видео с места нападения на журналистов в Ставрополе

Видео с места нападения психически больного мужчины на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе опубликовано краевым Следственным комитетом.
Обновлено в 14:41
Происшествия

Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми

В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Политика

Чайка предложил прокурору Дагестана возглавить ведомство в Москве

Генпрокурор России рекомендовал на должность прокурора Москвы Дениса Попова, занимавшего аналогичную должность в Дагестане, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает ТАСС.
Обновлено в 14:11
Политика

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск против роспуска Рады

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о признании недействительным указа президента страны Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении внеочередных парламентских выборов, поскольку данное дело не входит в юрисдикцию суда.
Обновлено в 14:22
Политика

Пункты выдачи российских паспортов жителям Донбасса нашли закрытыми

Паспортные столы в Ростовской области, которые должны выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не работают, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 08:04
Общество

Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПиНами

В СанПиНах прямо запрещено устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.
Обновлено в 14:42
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено вчера в 13:09
Политика

Киев подготовил Москве ноту по освобождению украинских моряков

МИД Украины подготовил для Министерства иностранных дел России ноту по освобождению украинских моряков, заявила замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль в эфире радио «НВ».
Обновлено в 14:50
Политика

В Раде оценили последствия дефолта на Украине

Ранее Игорь Коломойский заявил, что Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Бывший замдиректора ФК «Ростов» задержан по подозрению в мошенничестве

Донские правоохранители задержали по подозрению в мошенничестве бывшего заместителя генерального директора ФК "Ростов" Юрия Дорофеева, - пишет издание Блокнот со ссылкой на правоохранительные органы региона.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

«Ростех» назвал условие поставок патронов Пентагону

Россия будет готова поставлять американской стороне боеприпасы для стрелкового оружия, если Вашингтон отменит соответствующие санкции – так в корпорации "Ростех" прокомментировали сообщения Контрактного командования армии США о закупках Пентагоном патронов, использующихся в пистолетах ПМ, ТТ, а также в автоматах и пулеметах системы Калашникова.
Обновлено в 15:04
Общество

Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном

Обновлено в 11:51
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва

Министерство обороны прокомментировало публикацию "Известий" об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Гаджеты

Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой

Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Футбол

Игорь Денисов покинул «Локомотив»

Обновлено в 13:49
Космос

Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Экономика

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Ярославле снаряд от фейерверка прилетел в голову женщине

В День города в областном центре снаряд от фейерверка отлетел в голову женщине.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие

Полет истребителя F-16C под видом Су-57 показали на видео

Полет истребителя ВВС США F-16C, окрашенный под камуфляж российского самолета Су-57, показали на видео. Ролик был опубликован в Facebook.
Обновлено вчера в 01:13
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ

В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Происшествия

На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников

Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Здоровье

Названы 6 самых бесполезных для здоровья советов

Эксперты составили рейтинг наименее полезных рекомендаций для здоровья, которые дают практикующие медики.
Обновлено в 12:47
Музыка

Всем по квартире: финалисты проекта «Ты супер!» получили подарок от Гуцериева

Двенадцать финалистов шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ получили квартиры в городах своего проживания в подарок от бизнесмена Михаила Гуцериева.
Обновлено в 11:42
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное