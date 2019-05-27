Нефть Brent установилась на $68 за баррельREGNUM 11:00

Нефть Brent установилась на $68 за баррель

Экономика ЦБ обнаружил вывод активов из тольяттинского РТС-Банка Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в тольяттинский Банк развития технологий и сбережений (РТС-Банк), у которого 14 марта была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.

Происшествия Неизвестный с ножом напал на школьников в парке в Японии Неизвестный напал с ножом на людей в парке японского города Кавасаки. Об этом во вторник сообщает телеканал NHK.

Происшествия Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".

Общество Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».

Шоу-бизнес Алена Водонаева написала заявление в полицию из-за угроз убийством Звезда проекта «Дом-2» и телеведущая Алена Водонаева написала заявление в отделение полиции из-за угроз от неизвестного мужчины.

Политика Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и правительству Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству республики в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца- Кристиана Штрахе.

Политика Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

Политика Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.

Политика Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".

Хоккей «Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым "Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".

Армия и оружие Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.

Происшествия Германия опубликовала показания свидетелей катастрофы самолета с Филевой Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева.

Шоу-бизнес Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).

Политика Главу Facebook пригласили для выступления в парламенте Канады Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта глава Facebook Марк Цукерберг высказался в пользу государственного регулирования интернета.

Политика Число кандидатов на пост премьер-министра Великобритании выросло до 10 Ранее Тереза Мэй объявила, что 7 июня уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии и будет оставаться на должности премьера, пока не будет избран новый председатель.

Политика Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС Годовое общее собрание акционеров компании пройдет 27 июня 2019 года.

Происшествия Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.

Здоровье Психотерапевт рассказал об опасных последствиях хронической усталости Психотерапевт Александр Федорович рассказал об опасных последствиях синдрома эмоционального выгорания (СЭВ).

Шоу-бизнес Анна Хилькевич одела дочерей в одинаковые наряды Анна Хилькевич вышла на прогулку с дочерьми, одев их в одинаковые наряды.

Общество На мосту в Киеве треснуло еще одно стекло На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве на глазах у прохожих треснуло еще одно стекло.

Общество Беглов объяснил, почему решил идти на выборы В программе «Губернаторский эфир», вышедшей на «Радио России» 27 мая, Беглов объяснил намерение идти на сентябрьские выборы губернатора любовью к Санкт-Петербургу, над благоустройством которого работают все жители города.

Энергетика КНР прекратила закупки нефти в Иране из-за США Китай прекратил закупки нефти в Иране из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Экономика «Северсталь» сочла прогноз ВТБ по спросу на сталь оптимистичным «Северсталь» сочла оптимистичным прогноз аналитиков «ВТБ Капитала», согласно которому реализация нацпроектов принесет российским металлургам дополнительные $2 млрд доналоговой прибыли и приведет к росту спроса на сталь на 5% с 2019 года.

Шоу-бизнес Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.