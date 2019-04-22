Нефть Brent подорожала до 74 долларов за баррельМедиаКорСеть 11:16

В понедельник стоимость июньских фьючерсов на Brent составила 74,13 доллара за баррель. Черное золото сорта WTI в свою очередь поднялось в цене до 65,75 доллара за бочку. В прошлую среду цена нефти Brent впервые с ноября 2018 года превысила отметку в 72 доллара за баррель.

Нефть Brent подорожала до 74 долларов за баррель

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