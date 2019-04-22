Энергетика
Нефть Brent поставила новый рекорд годаREGNUM 11:53
Мировые цены на нефть взлетели после заявлений США о скором введении «полного запрета» на иранскую нефть, 22 апреля передает агентство Reuters.
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Игры
Фрост стала последним бойцом основного ростера Mortal Kombat 11
Обновлено в 16:29
Общество
Минтруд сократит срок извещения работника об изменении договора
Сообщается, что в планы входит ввести право работодателя сократить срок уведомления работника о грядущих изменениях, которые определены сторонами условий трудового договора, указанного в статье 74 Трудового кодекса, до одного месяца с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Обновлено в 19:11
Экономика
Россияне стали реже делать покупки на фоне падения доходов
На фоне падающих доходов значительная доля россиян стала совершать меньше покупок и реже посещать места общественного питания, свидетельствует исследование Deloitte.
Обновлено в 10:36
Транспорт
Сахалину обещают семь новых газовых заправок и шесть передвижных заправщиков
На совещании были поставлены задачи — сформировать земельные участки для строительства АГНКС в восьми муниципальных образованиях, а также обустроить площадки для передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ) в пяти районах.
Обновлено в 06:04
Космос
Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний
Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался во время огневых испытаний системы автоматического спасения, сообщают Известия .
Обновлено в 02:26
Общество
В Японии начали продавать консервы с воздухом эпохи императора Акихито
Консервы с воздухом завершающейся 30 апреля этого года эпохи Хэйсэй ("Установления мира") поступили в продажу в японском городе Сэки (остров Хонсю).
Обновлено в 20:53
Армия и оружие
Самую секретную подлодку России спустят на воду в Северодвинске
Выступая с посланием Федеральному собранию, президент сообщил, что в России уже разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подлодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей.
Обновлено в 13:40
Авто
Audi открыла в Петербурге новый дилерский центр на 3002 кв. м
Обновлено в 14:51
Технологии
«Ил» представил эскиз самолета для перевозки элементов ракеты «Ангара»
В корпорации «Ил» разработали эскизный проект грузового самолета Ил-96-500Т для транспортировки элементов ракет «Ангара» на космодром Восточный.
Обновлено в 20:47
Политика
Sky: Трамп в июне совершит государственный визит в Великобританию
Президент США Дональд Трамп намерен совершить в июне государственный визит в Великобританию.
Обновлено в 19:25
Общество
Правительство предлагает обложить село налогами
Премьер министр Дмитрий Медведев поручил к 15 мая предложить механизм легализации работы личных подсобных хозяйств.
Обновлено в 06:36
Здоровье
Первыми в мире российские врачи пересадили ребенку легкие и печень
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова проинформировала о том, что отечественные врачи стали теми, кому впервые удалось совершить успешную пересадку печени и легких больному муковисцидозом ребенку.
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес
Фанаты не узнали радикально изменившуюся Машу Малиновскую
Обновлено в 18:47
Авто
В России упали продажи люксовых автомобилей
По данным «Автостат», продажи новых автомобилей сегмента Luxury снизились на 19% в первом квартале 2019 года и составил 269 единиц.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Экс-глава Нацбанка Украины отказалась приезжать из Лондона на допрос
Бывшая глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева отказалась явиться на допрос в Генпрокуратуру по делу бизнесмена Сергея Курченко.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Актрису Ирину Цывину похоронили на Троекуровском кладбище
Заслуженную артистку России Ирину Цывину в понедельник, 22 апреля, похоронили на Троекуровском кладбище столицы.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Здоровье
Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени
Обновлено в 08:07
Происшествия
Спецназ вывели из Панкисского ущелья в Грузии
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
В Ленобласти локализовали крупный пожар на строительных складах
Пожар во Всеволожском районе Ленинградской области локализован, площадь горения уменьшена до 900 квадратных метров, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 18:00
Общество
«Аэрофлот» возобновил продажу льготных авиабилетов
Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам.
Обновлено вчера в 18:19
Кино
Скончался продюсер «Выжившего» Стив Голин
Обновлено в 15:33
Происшествия
Первого серийного убийцу в истории страны задержали на Кипре
На Кипре арестовали солдата, который подозревается в убийстве трех человек, который считается первым серийным убийцей в стране.
Обновлено в 20:54
Культура
Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины
Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Хоккей
Овечкин занял 22-е место в истории по голам в плей-офф НХЛ
В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" дома играет "Вашингтон Кэпиталз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 20:46
Происшествия
Прокуратура обжаловала возврат дела экс-бухгалтера «Седьмой студии»
Суд полагает, что в обвинительном заключении «не конкретизирована роль Масляевой» в совершённых преступлениях.
Обновлено в 11:12