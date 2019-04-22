Энергетика

Нефть Brent поставила новый рекорд годаREGNUM 11:53

Мировые цены на нефть взлетели после заявлений США о скором введении «полного запрета» на иранскую нефть, 22 апреля передает агентство Reuters.
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Нефть позеленела от новости

Коммерсантъ15:43

«Тяжелая» нефть поддержит бюджет

Российская газета14:08

Цены на нефть растут

RT на русском01:05

Нефть продолжает торговаться у максимумов с ноября 2018 г на отмене поблажек США по Ирану

ПРАЙМ14:45

Цена нефти обновила годовой максимум. Теперь баррель стоит $74

РБК03:20

Цены на нефть марки Brent увеличились до $73,81 за баррель

Московский Комсомолец01:15

Цена Brent приблизилась к $74 за баррель на новостях о санкциях против Ирана

Интерфакс10:56
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 21:12, Ашберн
Игры

Фрост стала последним бойцом основного ростера Mortal Kombat 11

Обновлено в 16:29
Общество

Минтруд сократит срок извещения работника об изменении договора

Сообщается, что в планы входит ввести право работодателя сократить срок уведомления работника о грядущих изменениях, которые определены сторонами условий трудового договора, указанного в статье 74 Трудового кодекса, до одного месяца с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Обновлено в 19:11
Экономика

Россияне стали реже делать покупки на фоне падения доходов

На фоне падающих доходов значительная доля россиян стала совершать меньше покупок и реже посещать места общественного питания, свидетельствует исследование Deloitte.
Обновлено в 10:36
Культура

Косторная: Тутберидзе сказала: «Не хватает красных глаз — и ты вампир»

Обновлено в 08:42
Транспорт

Сахалину обещают семь новых газовых заправок и шесть передвижных заправщиков

На совещании были поставлены задачи — сформировать земельные участки для строительства АГНКС в восьми муниципальных образованиях, а также обустроить площадки для передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ) в пяти районах.
Обновлено в 06:04
Космос

Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний

Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался во время огневых испытаний системы автоматического спасения, сообщают Известия .
Обновлено в 02:26
Общество

В Японии начали продавать консервы с воздухом эпохи императора Акихито

Консервы с воздухом завершающейся 30 апреля этого года эпохи Хэйсэй ("Установления мира") поступили в продажу в японском городе Сэки (остров Хонсю).
Обновлено в 20:53
Армия и оружие

Самую секретную подлодку России спустят на воду в Северодвинске

Выступая с посланием Федеральному собранию, президент сообщил, что в России уже разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подлодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей.
Обновлено в 13:40
Авто

Audi открыла в Петербурге новый дилерский центр на 3002 кв. м

Обновлено в 14:51
Технологии

«Ил» представил эскиз самолета для перевозки элементов ракеты «Ангара»

В корпорации «Ил» разработали эскизный проект грузового самолета Ил-96-500Т для транспортировки элементов ракет «Ангара» на космодром Восточный.
Обновлено в 20:47
Политика

Sky: Трамп в июне совершит государственный визит в Великобританию

Президент США Дональд Трамп намерен совершить в июне государственный визит в Великобританию.
Обновлено в 19:25
Общество

Правительство предлагает обложить село налогами

Премьер министр Дмитрий Медведев поручил к 15 мая предложить механизм легализации работы личных подсобных хозяйств.
Обновлено в 06:36
Здоровье

Первыми в мире российские врачи пересадили ребенку легкие и печень

Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова проинформировала о том, что отечественные врачи стали теми, кому впервые удалось совершить успешную пересадку печени и легких больному муковисцидозом ребенку.
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес

Фанаты не узнали радикально изменившуюся Машу Малиновскую

Обновлено в 18:47
Политика

Климкин обратился к Зеленскому фразой из мультфильма «Жил-был пес»

Обновлено в 13:33
Авто

В России упали продажи люксовых автомобилей

По данным «Автостат», продажи новых автомобилей сегмента Luxury снизились на 19% в первом квартале 2019 года и составил 269 единиц.
Обновлено вчера в 23:47
Политика

Экс-глава Нацбанка Украины отказалась приезжать из Лондона на допрос

Бывшая глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева отказалась явиться на допрос в Генпрокуратуру по делу бизнесмена Сергея Курченко.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес

Актрису Ирину Цывину похоронили на Троекуровском кладбище

Заслуженную артистку России Ирину Цывину в понедельник, 22 апреля, похоронили на Троекуровском кладбище столицы.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Здоровье

Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени

Обновлено в 08:07
Происшествия

Спецназ вывели из Панкисского ущелья в Грузии

Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

В Ленобласти локализовали крупный пожар на строительных складах

Пожар во Всеволожском районе Ленинградской области локализован, площадь горения уменьшена до 900 квадратных метров, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 18:00
Общество

«Аэрофлот» возобновил продажу льготных авиабилетов

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам.
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Кино

Скончался продюсер «Выжившего» Стив Голин

Обновлено в 15:33
Происшествия

Первого серийного убийцу в истории страны задержали на Кипре

На Кипре арестовали солдата, который подозревается в убийстве трех человек, который считается первым серийным убийцей в стране.
Обновлено в 20:54
Культура

Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины

Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Хоккей

Овечкин занял 22-е место в истории по голам в плей-офф НХЛ

В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" дома играет "Вашингтон Кэпиталз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 20:46
Происшествия

Прокуратура обжаловала возврат дела экс-бухгалтера «Седьмой студии»

Суд полагает, что в обвинительном заключении «не конкретизирована роль Масляевой» в совершённых преступлениях.
Обновлено в 11:12
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