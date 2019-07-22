Энергетика

Цена на нефть марки Brent достигла $63,31 за баррельNews.ru вчера в 02:19

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 08:10 по московскому времени подросла до $63,31 за баррель. Это на $0,05 (0,08%) больше показателя на момент закрытия предыдущей сессии.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Цены на нефть продолжают расти

Финмаркет01:22

Нефть дешевеет на ослаблении опасений о возможности снижения поставок

ПРАЙМвчера в 12:19

Нефть Brent подросла до $63,31 за баррель

Интерфаксвчера в 01:34

Цены на нефть повышаются, Brent закрепилась выше $63 за баррель

Росбалтвчера в 02:59

Цена на нефть марки Brent достигла $63,31 за баррель

News.ruвчера в 02:19

Нефть подорожала на сохранении геополитической напряженности

Взгляд.рувчера в 02:08

Мировые цены на нефть показывают рост

RT на русскомвчера в 01:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 17:49, Вашингтон
Гаджеты

Японская компания Nagaoka Trading представила новые аудиокассеты

Цифры указывают на количество минут, которые можно записать на одну сторону кассеты.
Обновлено в 16:11
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Происшествия

У Дмитрия Гудкова прошли обыски

Правоохранительные органы проводят обыск дома у бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 16:13
Политика

Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео

Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Политика

Мюллер рассказал о случаях «вмешательства» России на стороне Клинтон

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал "вмешательство РФ" в выборы в США в 2016 году, заявил, что такое вмешательство было нацелено в основном на поддержку Дональда Трампа, но в нескольких случаях – его соперницы Хиллари Клинтон.
Обновлено в 15:46
Экономика

Венчурный фонд «Системы» вложился в британский стартап KisanHub

Венчурный фонд Sistema_VC и ряд британских фондов инвестировали $4,2 млн в британский сельскохозяйственный стартап KisanHub.
Обновлено в 17:02
Общество

Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы

Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Кино

Серый Червь из «Игры престолов» объяснил, почему не убил Джона Сноу

Джейкоб Андерсон рассказал о том, почему его персонаж Серый Червь не убил Джона Сноу в последнем эпизоде "Игры престолов", сообщает Paris Match.
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес

36-летняя актриса Энн Хэтэуэй во второй раз станет мамой

Знаменитая голливудская актриса Энн Хэтэуэй решила поделиться с поклонниками радостной новостью.
Обновлено в 15:30
Политика

Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

Обновлено в 13:24
Происшествия

Новорожденная девочка вылетела из машины после аварии в Петербурге

Обновлено в 09:47
Политика

Экс-министр ВВС США рассказала, как мини-шаттл X-37B сводит врагов с ума

Экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности заявила, что необычные маневренные возможности секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума.
Обновлено в 17:11
Общество

Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем

Местные власти считают некорректным сравнение с Чернобылем.
Обновлено в 08:32
Кино

Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»

В интернете опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» компании Amalgama Studio.
Обновлено в 16:30
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Политика

На согласованный митинг в Петербурге пришли более двух тысяч человек

Обновлено в 17:26
Происшествия

Российские туристы не пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Российские туристы не пострадали в аварии с автобусом в Турции, среди пострадавших граждане Польши и Норвегии.
Обновлено в 03:27
Политика

Власти Украины предлагают расширить санкции против России

Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.
Обновлено в 17:39
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Общество

Депутаты одобрили во II чтении проект о продлении дачной амнистии

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 23 июля приняли во втором чтении проект закона о продлении дачной амнистии.
Обновлено вчера в 06:37
Экономика

ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей

Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено в 14:48
Космос

NASA опубликовало новые снимки Млечного пути и скопления галактик

Обновлено в 06:04
Политика

Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Политика

Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими бизнесменами

"Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей", - отметил украинский юрист, прикрепив к посту ссылку на видеозапись в инстаграме.
Обновлено в 10:15
Футбол

Бывший судья Ходырев занял пост замначальника команды в «Спартаке»

Бывший российский арбитр Михаил Ходырев приступил к работе в московском футбольном клубе «Спартак» в должности заместителя начальника команды.
Обновлено в 09:14
Игры

Вышла демоверсия Catherine: Full Body

Студия Atlus выпустила бесплатную демоверсию ролевой головоломки Catherine: Full Body. Пробный вариант игры доступен только на PS4.
Обновлено в 13:48
Футбол

Клопп рассказал о своем будущем в «Ливерпуле»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, при каких обстоятельствах он продлит контракт с клубом.
Обновлено в 17:03
Происшествия

В Дагестане восемь бойцов МВД пострадали при опрокидывании грузовика

Обновлено в 12:27
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

Обновлено в 08:24
Игры

Bigben Interactive купила создателей GreedFall, Bound by Flame и Technomancer

Spiders выпустила шесть игр, в том числе Mars: War Logs, Bound by Flame и The Technomancer.
Обновлено в 15:11
ещё по теме
Главное