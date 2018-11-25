Энергетика
Нефть Brent подросла до $59,7 за баррель после обвала на 12% за неделю
Нефть Brent подросла до $59,7 за баррель после обвала на 12% за неделюИнтерфакс00:21
Контракт на нефть WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $0,52 (1,03%) - до $50,94 за баррель. За предыдущие пять сессий WTI потеряла 10,6% стоимости, Brent - почти 12%. Недельное снижение цены стало уже седьмым подряд.
Интерфакс00:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 01:08, Ашберн
Энергетика
Кудрин представил прогноз по курсу рубля на 2019 год
В воскресенье, 25 ноября, глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин представил прогноз по курсу рубля на 2019 год.
Обновлено вчера в 21:30
Энергетика
Сечин обжаловал поставки нефти из Венесуэлы Мадуро
Глава российской нефтяной корпорации "Роснефть" Игорь Сечин совершил неанонсированный визит в Венесуэлу, где пожаловался Мадуро на задержки поставок нефти из Венесуэлы.
Обновлено вчера в 16:30
Энергетика
Литва и Латвия превратились в асоциальные государства
Латвия с Литвой превратились в асоциальные государства: люди бегут из этих стран исторически рекордными темпами, потому что невозможно жить там, где заботу власти о людях заменил бесчеловечный социал-дарвинизм.
Обновлено в 00:59
Энергетика
Новое золото: цены на палладий резко пошли вверх
Цены на палладий достигли рекордных уровней, поднявшись на 9% на Нью-Йоркской фондовой бирже, что является лучшим показателем в этом году среди основных металлов.
Обновлено вчера в 09:14
Энергетика
Почему в Якутии бензин становится «золотым»
Повышение цен у топливоснабжающего флагмана республики — «Саханефтегазсбыта», на которое в обязательном порядке реагируют все остальные игроки бензинового рынка Якутии, как правило, происходит три раза в год на 1–2%.
Обновлено вчера в 23:41
Энергетика
На счет «Нафтогаза» поступило ещё $3,8 млн переплаты «Газпрома»
«НАК «Нафтогаз Украины» направила ОАО «Газпром» заявление о зачислении переплат за транзит газа в октябре этого года на сумму 3 800 000 долларов США в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражным решением от 28 февраля 2018 по транзитному контракту», — сообщили в компании.
Обновлено вчера в 22:21
Энергетика
Россия в сентябре опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти на 1,2%
Россия опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти в сентябре 2018 года на 1,2%, следует из данных Росстата.
Обновлено 23 ноября в 11:31
Энергетика
Добыча нефти в Югре в 2018 году планируется на уровне 235 млн тонн
Добыча нефти в Югре в 2018 году ожидается на уровне 235 миллионов тонн.
Обновлено вчера в 02:24
Энергетика
Цены на АИ-92 и дизельное топливо выросли в Свердловской области
С 11 по 18 ноября цена бензина АИ-92 выросла на 1 рубль 17 копеек, дизельное топливо стала дороже на 31 копейку, АИ-95 подешевел на 60 копеек.
Обновлено 24 ноября в 08:13
Энергетика
«Газпром» построит на Киринском месторождении еще пять скважин
Как отметили в "Газпроме", Киринское газоконденсатное месторождение является первоочередным объектом освоения в проекте "Сахалин-3".
Обновлено 23 ноября в 20:51
Энергетика
Половина АЗС России может закрыться
Ситуация на топливном рынке является настолько критической, что большое количество независимых автозаправочных станций в стране может просто закрыться, так как начинает работать себе в убыток.
Обновлено 24 ноября в 02:02
Энергетика
«Ямал СПГ» начал переваливать СПГ в Норвегии
Перевалка СПГ осуществляется с танкера ледового класса Arc7 «Владимир Русанов» на танкер меньшего ледового класса «Псков» В Норвегии начал перевалку сжиженного природного газа «Ямал СПГ», что поможет компании сократить транспортное плечо и ускорить поставку грузов.
Обновлено 24 ноября в 11:00
Энергетика
В Якутии по иску «Янзолото» отменен результат аукциона
Арбитражный суд Якутии отменил результат аукциона по участку на ручье Нямнягинджа по иску ООО «Янзолото», которое Якутнедра не допустило до торгов.
Обновлено вчера в 09:51
Энергетика
«Газпром нефть» выбрала стартап для развития топливного ритейла
ПАО "Газпром нефть" определила лучший проект для развития топливного ритейла на конкурсе технологических стартапов GoTech Arena.
Обновлено вчера в 18:35
Энергетика
Минэнерго предложило потратить ₽175 млрд на развитие газомоторного рынка
Разработанная Минэнерго при участии Минпромторга и Минтранса шестилетняя подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива» предполагает выделение из бюджета 174,7 млрд руб. на субсидии нефтяникам, производителям автомобилей, региональным властям на закупку общественного транспорта и другим участникам рынка.
Обновлено в 00:51