Контракт на нефть WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $0,52 (1,03%) - до $50,94 за баррель. За предыдущие пять сессий WTI потеряла 10,6% стоимости, Brent - почти 12%. Недельное снижение цены стало уже седьмым подряд.

Нефть Brent подросла до $59,7 за баррель после обвала на 12% за неделю

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