Нефтяные фьючерсы марки Brent с поставками в сентябре на торгах в среду подорожали на 3,3% на фоне превзошедших ожидания статистических данных о запасах нефти в США.

Нефть Brent подорожала на 3% из-за данных о запасах в США

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