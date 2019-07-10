Энергетика

Нефть Brent подорожала на 3% из-за данных о запасах в СШАРБК 12:19

Нефтяные фьючерсы марки Brent с поставками в сентябре на торгах в среду подорожали на 3,3% на фоне превзошедших ожидания статистических данных о запасах нефти в США.
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Нефть Brent подорожала на 3% из-за данных о запасах в США

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