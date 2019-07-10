Энергетика
Нефть Brent подорожала на 3% из-за данных о запасах в СШАРБК 12:19
Нефтяные фьючерсы марки Brent с поставками в сентябре на торгах в среду подорожали на 3,3% на фоне превзошедших ожидания статистических данных о запасах нефти в США.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 16:20, Вашингтон
Происшествия
Град и ливень в Италии: пострадали 18 человек
Обновлено в 10:37
Футбол
«Спартак» подписал полузащитника «Вольфсбурга» Баду
Московский "Спартак" официально объявил трансфере хавбека "Вольфсбурга" Малкольма Баду.
Обновлено в 15:22
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал
Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 15:14
Политика
Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Политика
Новый саркофаг Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию
Евросоюз официально передал Украине в эксплуатацию новый конфайнмент (саркофаг), возведенный над четвертым блоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).
Обновлено в 08:30
Общество
Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина
Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:20
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире
Американский журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд в 2019 году.
Обновлено в 13:35
Политика
Цискаридзе сурово осудил выходку Габунии и восхитился реакцией Путина
Цискаридзе восхитился реакцией российского президента на скандальный поступок Габунии и заявил, что поступил бы точно также в такой ситуации.
Обновлено в 13:21
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Гаджеты
Samsung Galaxy Note10 показали на рекламных изображениях
Накануне производитель опубликовал видеоролик, которым анонсировал официальную дату дебюта, а также заявил, что Samsung Galaxy Note10 может заменить сразу несколько устройств.
Обновлено в 13:52
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Поиском виновных в химатаках в Сирии займется спецкоманда ОЗХО
Расследованием химатак в Сирии и поиском виновных замется специальная команда, созданная Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Обновлено в 12:47
Теннис
Надаль сыграет с Федерером в полуфинале Уимблдона
Обновлено в 14:18
Кино
В Удмуртии пройдут съёмки документального фильма о Чайковском
В Воткинске будут проходить съёмки документального фильма о композиторе Петре Чайковском, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Удмуртии.
Обновлено в 15:09
Политика
На куполе Рады заметили человека, похожего на Зеленского
В Сети появились фотографии человека, который залез на купол здания Верховной рады и сделал селфи.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Политика
Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровне
Похожий случай произошел с канцлером 18 июня во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.
Обновлено в 07:09
Политика
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Происшествия
УФСИН: из колонии, где сидят Кокорин и Мамаев, никто не бежал
Факт побега двух заключенных из исправительной колонии номер 4, где отбывают наказания футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, опровергнут УФСИН по Белгородской области.
Обновлено в 10:55
Хоккей
СКА объявил о назначении Кудашова на пост главного тренера
Кудашов 10 июля был также назначен на пост главного тренера сборной России вместо все того же Воробьева.
Обновлено в 14:15
Здоровье
В Ульяновской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
8 июля на территории одного из личных подсобных хозяйств Барышского района выявлен очаг африканской чумы свиней (АЧС).
Обновлено в 07:30
Футбол
«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» летом только за € 5 млн
«Локомотив» готов продать своего голкипера Маринато Гилерме этим летом «Спартаку», если получит за него € 5 млн.
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес
Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку
На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Наука
Человек современного типа попал в Европу 210 тысяч лет назад
Скорее всего, "человек разумный", высадившись в Европе, не дал неандертальцам жизни в прямом смысле слова Из работы следует, что как минимум для южной Европы первое появление людей нужно датировать не 43-45 тысячами лет назад, как это делали ранее, а гораздо более ранним временем.
Обновлено в 15:35
Политика
Беглов заявил о необходимости навести порядок на выборах в Петербурге
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в видеообращении, которое есть в распоряжении РБК, потребовал реформировать систему, согласно которой избиркомы муниципалитетов «практически никому не подчиняются».
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес
Дети Кейт Миддлтон испортили первый публичный выход сына Меган Маркл
Появление в клубе по поло малыша Арчи стало сюрпризом – никто не ожидал, что Маркл покажет публике сына.
Обновлено в 13:01
Политика
Bloomberg: Путин вступился за страдающих от ветряков червей
Президент России Владимир Путин, "лидер крупнейшего мирового экспортера нефти и газа", хочет, чтобы мир задумался о влиянии возобновляемой энергии на дикую природу, особенно на червей, пишет Bloomberg.
Обновлено в 15:33