Энергетика
Мировые цены на нефть показали ростНьюс-НН 08 июля в 09:53
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с чего всё началось
По данным на 18:55 мск нефть марки Brent показывала максимум на уровне $66,43 за баррель, что выше более чем на два доллара (+3,3%) по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии.РБКвчера в 12:19
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Общество
Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд
Обновлено вчера в 10:53
Экономика
В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу
Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено вчера в 17:41
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Футбол
Дмитрий Комбаров: моя лучшая игра ещё впереди
Дмитрий Комбаров начинает новую жизнь в самарских "Крыльях Советов" и убеждает Анатолия Самохвалова, что в будущем он будет только прогрессировать.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ
Обновлено в 02:05
Кино
Звезду «Очень странных дел» пригласили в новый проект Marvel
Обновлено в 02:51
Политика
В Харькове восстановили бюст маршала Жукова
Обновлено в 01:40
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию
Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Общество
Названы регионы Земли, которые станут непригодными для жизни
Учёные предупредили, что в таком случае непригодными для жизни могут стать часть Индии, некоторые регионы Бангладеша, долина реки Ганг, а также север Шри-Ланки и восток Пакистана.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
Девочка-подросток погибла в массовом ДТП в Ленобласти
В результате ДТП погибла женщина, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести. По факту аварии начата проверка.
Обновлено вчера в 19:27
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Общество
Депутаты рассказали о проекте электронного водительского удостоверения
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев рассказал о разработке проекта электронного водительского удостоверения.
Обновлено в 00:36
Космос
Появилось видео неудачного пуска ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Обновлено в 01:36
Политика
В конгрессе США заговорили о санкциях против Саудовской Аравии
Американские сенаторы предложили ввести санкции в отношении Саудовской Аравии. Одна из причин - убийство журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за сильной жары
Обновлено вчера в 19:48
Футбол
Полузащитник «Урала» арендован швейцарским клубом
Полузащитник «Урала» Марко Араторе продолжит карьеру в швейцарском клубе «Лугано».
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
Зеленский потребовал усилить активность силовиков в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку усилить активность силовиков в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:10
Авто
Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Пушилин назвал число получивших российские паспорта жителей ДНР
Порядка 3 тыс. человек в ДНР получили паспорта граждан Российской Федерации.
Обновлено вчера в 19:56
Общество
Прокуратура нашла у амурского депутата Труша больше трех копеек
Областная прокуратура провела проверку сведений о доходах за 2018 год депутата Законодательного собрания Приамурья Сергея Труша.
Обновлено в 02:17
Энергетика
Глава OMV заявил об интересе к мегапроекту «Газпром нефти» в Арктике
Австрийская OMV может стать партнером «Газпром нефти» в новом мегапроекте в Арктике по разработке ачимовских оторочек Ямбургского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал в интервью РБК глава OMV Райнер Зеле.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Названа безвредная для здоровья доза шоколада
Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять половину плитки темного шоколада, рассказали эксперты.
Обновлено в 00:03
Политика
Медведев назвал варианты решения проблемы транзита газа через Украину
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал на то, что есть два решения проблемы транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 09:46
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено вчера в 15:39
Экономика
Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате
Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Папины дочки» Екатерина Старшова успешно сдала ЕГЭ
Звезда сериала "Папины дочки" Екатерина Старшова порадовала поклонников новостью о том, что ей удалось успешно сдать ЕГЭ.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
В Крыму в рамках учений высадились около 2,5 тыс. десантников
Около 2,5 тыс. военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения десантировались в восточной части Крыма на двух площадках в рамках совместного летного тактического учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Военно-транспортной авиации (ВТА).
Обновлено в 02:30
Происшествия
Суд зарегистрировал уголовное дело бывшего вице-губернатора Петербурга
Ранее Марат Оганесян признал вину в хищении более 50 миллионов рублей Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна, обвиняемого в хищении денежных средств при строительстве "Зенит-Арены", сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:41