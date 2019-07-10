Энергетика

Нефть дорожает на данных о снижении запасов в СШАNews.ru вчера в 02:12

Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране на 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей неделей ранее. Согласно данным организации, запасы нефти в США сокращаются четвёртую неделю подряд.
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По данным на 18:55 мск
 нефть марки Brent показывала максимум на уровне $66,43 за баррель, что выше более чем на два доллара (+3,3%) по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии.
РБКвчера в 12:19

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Нефть дорожает на данных американского Минэнерго о снижении запасов

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Нефть Brent подорожала на 3% из-за данных о запасах в США

РБКвчера в 12:19

Нефть настроена вернуться к отметке $66,50

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Нефть дорожает почти на 3% на статистике по запасам в США

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Интерфаксвчера в 01:42

Цена на нефть марки Brent выросла до $64,78 за баррель

Московский Комсомолецвчера в 01:24

Запасы нефти в США упали сильнее прогнозов, Brent и WTI «радуются»

Росбалтвчера в 11:40
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 04:26, Вашингтон
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Обновлено вчера в 20:13
Авто

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
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Партия президента Украины продолжает лидировать в предвыборной гонке

Рейтинг партии рок-певца Святослава Вакарчука "Голос", которую месяц назад поддерживали 4,0% избирателей, снизился до 3,4%, снижая шансы на попадание в парламент.
Обновлено вчера в 03:58
Технологии

В России начали разработку отечественного оборудования для сетей 5G

Уточняется, что ранее Ростех и «Ростелеком» подписали с правительством РФ трехстороннее соглашение о намерениях совместного развития 5G в России.
Обновлено в 03:17
Общество

Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Общество

Названа безвредная доза шоколада

По данным экспертов, половину плитки темного шоколада можно есть каждый день.
Обновлено в 01:53
Авто

Kia подняла в России цены на четыре модели

Специалисты сайта «Цена Авто», проведя мониторинг цен на новые автомобили, представленные в России, выяснили, что Kia подняла в России цены на четыре модели.
Обновлено в 04:01
Общество

Иркутянина оштрафовали за продажу открыток с Муссолини и Гитлером

Ленинский райсуд Иркутска оштрафовал местного жителя, попытавшегося через сайт Avito.ru продать коллекцию открыток с изображениями политических лидеров Национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера, фашистской Италии Бенито Мусоллини, военной техники Третьего рейха и т.п.
Обновлено в 04:10
Энергетика

Российская нефть подешевела после загрязнения трубопровода «Дружба»

Почему российская нефть продается со скидкой Российские компании продолжают терять доходы из-за инцидента с грязной нефтью в трубопроводе "Дружба", несмотря на возобновление поставок.
Обновлено в 02:12
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык в российский

Кандидат в депутаты Верховной рады от партии "Слуга народа" и советник президента Украины Никита Потураев считает, что русский язык в стране существенно отличается от того, на котором говорят в России.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие

2,5 тысячи десантников высадились в Крыму

Обновлено в 01:40
Политика

В Харькове восстановили памятник Жукову

Обновлено в 03:59
Общество

У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы

У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.
Обновлено в 03:27
Политика

Туск назвал распад СССР счастливым событием для России и Европы

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для русских, украинцев, грузин, поляков, а также для Европы.
Обновлено в 03:50
Авто

Новый кроссовер Changan CS55 для России показали на первых скетчах

Обновлено вчера в 22:44
Шоу-бизнес

Сын Меган Маркл остался без внимания из-за детей Кейт Миддлтон

Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие

Зеленский потребовал усилить активность силовиков в Донбассе

Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

В Краснодаре арестовали бывшего подполковника УФСБ

По словам бывшего директора учебного заведения, которая находится под следствием, подполковник краевого УФСБ, проходивший службу в Белореченске, в 2011 году потребовал от нее должность преподавателя, на что она согласилась, опасаясь негативных последствий.
Обновлено в 02:46
Политика

В Киеве началась акция в поддержку журналистов канала NewsOne

Акция в поддержку журналистов украинского телеканала NewsOne, против которого возбудили дело из-за намерения провести телемост с РФ, проходит Киеве, трансляцию ведет сам телеканал.
Обновлено в 02:59
Экономика

ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов

Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Экономика

Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляции

Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС.
Обновлено в 00:00
Экономика

Московский торговый дом банкротит крупный химический завод Башкирии

В форме открытого акционерного общества действует с 2012 года после преобразования по схеме государственно-частного партнерства химического завода ОАО «Газпром нефтехим Салават».
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич оправдался за обидные слова о россиянах

Напомним, что Макаревич в одном из интервью на белорусском радио негативно высказался в адрес о чистоплотности русских.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия

Бастрыкин уволил двух следователей в Свердловской области

Ставки сокращены в связи с выявленной волокитой в расследовании преступлений Председатель СК РФ Александр Бастрыкин сократил две ставки следователей в СКР по Свердловской области.
Обновлено в 03:09
Финансы

Рынок криптовалют потерял $40 млрд за сутки. Bitcoin подешевел на 11%

В четверг, 11 июля, капитализация рынка криптовалют опустилась до отметки в $313 млрд, за прошедшие сутки она снизилась на $41 млрд.
Обновлено в 03:01
Политика

Порошенко прогнали с митинга в Закарпатской области

В городе Свалява Закарпатской области жители прогнали с предвыборного митинга бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Страна.ua».
Обновлено вчера в 21:24
Авто

В Дубае продают редкий родстер Lamborghini Veneno

В Дубае выставили на продажу эксклюзивную модификацию родстера Lamborghini Veneno, который имеет огромный интерес у коллекционеров.
Обновлено в 03:07
Политика

Нейрохирург назвал возможную причину приступов дрожи Меркель

У канцлера Германии Ангелы Меркель в ходе рабочей встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне произошел приступ дрожи.
Обновлено вчера в 11:18
Экономика

Россияне стали больше тратить за один поход в магазин

Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Авто

Bugatti выпустил двухсотый Chiron

В компании Bugatti отметили выпуск юбилейного двухсотого по счету гиперкара Chiron, считающегося сегодня самым быстрым на планете.
Обновлено в 03:57
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