Энергетика
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в СШАNews.ru вчера в 02:12
Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране на 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей неделей ранее. Согласно данным организации, запасы нефти в США сокращаются четвёртую неделю подряд.
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с чего всё началось
По данным на 18:55 мск нефть марки Brent показывала максимум на уровне $66,43 за баррель, что выше более чем на два доллара (+3,3%) по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии.РБКвчера в 12:19
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Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Обновлено вчера в 20:13
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Политика
Партия президента Украины продолжает лидировать в предвыборной гонке
Рейтинг партии рок-певца Святослава Вакарчука "Голос", которую месяц назад поддерживали 4,0% избирателей, снизился до 3,4%, снижая шансы на попадание в парламент.
Обновлено вчера в 03:58
Технологии
В России начали разработку отечественного оборудования для сетей 5G
Уточняется, что ранее Ростех и «Ростелеком» подписали с правительством РФ трехстороннее соглашение о намерениях совместного развития 5G в России.
Обновлено в 03:17
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Общество
Названа безвредная доза шоколада
По данным экспертов, половину плитки темного шоколада можно есть каждый день.
Обновлено в 01:53
Авто
Kia подняла в России цены на четыре модели
Специалисты сайта «Цена Авто», проведя мониторинг цен на новые автомобили, представленные в России, выяснили, что Kia подняла в России цены на четыре модели.
Обновлено в 04:01
Общество
Иркутянина оштрафовали за продажу открыток с Муссолини и Гитлером
Ленинский райсуд Иркутска оштрафовал местного жителя, попытавшегося через сайт Avito.ru продать коллекцию открыток с изображениями политических лидеров Национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера, фашистской Италии Бенито Мусоллини, военной техники Третьего рейха и т.п.
Обновлено в 04:10
Энергетика
Российская нефть подешевела после загрязнения трубопровода «Дружба»
Почему российская нефть продается со скидкой Российские компании продолжают терять доходы из-за инцидента с грязной нефтью в трубопроводе "Дружба", несмотря на возобновление поставок.
Обновлено в 02:12
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык в российский
Кандидат в депутаты Верховной рады от партии "Слуга народа" и советник президента Украины Никита Потураев считает, что русский язык в стране существенно отличается от того, на котором говорят в России.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
2,5 тысячи десантников высадились в Крыму
Обновлено в 01:40
Политика
В Харькове восстановили памятник Жукову
Обновлено в 03:59
Общество
У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы
У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.
Обновлено в 03:27
Политика
Туск назвал распад СССР счастливым событием для России и Европы
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для русских, украинцев, грузин, поляков, а также для Европы.
Обновлено в 03:50
Авто
Новый кроссовер Changan CS55 для России показали на первых скетчах
Обновлено вчера в 22:44
Шоу-бизнес
Сын Меган Маркл остался без внимания из-за детей Кейт Миддлтон
Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие
Зеленский потребовал усилить активность силовиков в Донбассе
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
В Краснодаре арестовали бывшего подполковника УФСБ
По словам бывшего директора учебного заведения, которая находится под следствием, подполковник краевого УФСБ, проходивший службу в Белореченске, в 2011 году потребовал от нее должность преподавателя, на что она согласилась, опасаясь негативных последствий.
Обновлено в 02:46
Политика
В Киеве началась акция в поддержку журналистов канала NewsOne
Акция в поддержку журналистов украинского телеканала NewsOne, против которого возбудили дело из-за намерения провести телемост с РФ, проходит Киеве, трансляцию ведет сам телеканал.
Обновлено в 02:59
Экономика
ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов
Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляции
Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС.
Обновлено в 00:00
Экономика
Московский торговый дом банкротит крупный химический завод Башкирии
В форме открытого акционерного общества действует с 2012 года после преобразования по схеме государственно-частного партнерства химического завода ОАО «Газпром нефтехим Салават».
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич оправдался за обидные слова о россиянах
Напомним, что Макаревич в одном из интервью на белорусском радио негативно высказался в адрес о чистоплотности русских.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия
Бастрыкин уволил двух следователей в Свердловской области
Ставки сокращены в связи с выявленной волокитой в расследовании преступлений Председатель СК РФ Александр Бастрыкин сократил две ставки следователей в СКР по Свердловской области.
Обновлено в 03:09
Финансы
Рынок криптовалют потерял $40 млрд за сутки. Bitcoin подешевел на 11%
В четверг, 11 июля, капитализация рынка криптовалют опустилась до отметки в $313 млрд, за прошедшие сутки она снизилась на $41 млрд.
Обновлено в 03:01
Политика
Порошенко прогнали с митинга в Закарпатской области
В городе Свалява Закарпатской области жители прогнали с предвыборного митинга бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Страна.ua».
Обновлено вчера в 21:24
Авто
В Дубае продают редкий родстер Lamborghini Veneno
В Дубае выставили на продажу эксклюзивную модификацию родстера Lamborghini Veneno, который имеет огромный интерес у коллекционеров.
Обновлено в 03:07
Политика
Нейрохирург назвал возможную причину приступов дрожи Меркель
У канцлера Германии Ангелы Меркель в ходе рабочей встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне произошел приступ дрожи.
Обновлено вчера в 11:18
Экономика
Россияне стали больше тратить за один поход в магазин
Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Авто
Bugatti выпустил двухсотый Chiron
В компании Bugatti отметили выпуск юбилейного двухсотого по счету гиперкара Chiron, считающегося сегодня самым быстрым на планете.
Обновлено в 03:57