Энергетика
Нефть Brent подорожала до 66 долларов за баррельМосковский Комсомолец 00:37
В начале торгов в среду на мировых рынках наблюдается рост нефтяных котировок. Североморская нефть Brent стоит дороже 66 долларов за баррель впервые с 30 мая.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Политика
Россия собралась возвратить долг ПАСЕ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.
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Политика
Дания может сорвать срок запуска газопровода «Северный поток-2»
Сроки запуска "Северного потока-2" могут сорваться из-за позиции Дании, которая затягивает процесс согласования проекта.
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«Ростов» обыграл «Спартак» в матче предсезонного турнира
В рамках предсезонного турнира "Ростов" на поле стадиона "Шпортплац ТСВ" в австрийском городе Пеллау обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов, забившие мячи на третьей и 32-й минутах соответственно.
Обновлено в 14:05
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
Обновлено в 14:03
Общество
BadComedian разоблачил благие намерения Собчак
Блогер BadComedian (Евгений Баженов) показал скриншоты переписки с журналисткой и ведущей Ксений Собчак, которая предлагала ему помощь в урегулировании конфликта с компанией Kinodanz, подавшей на блогера в суд.
Обновлено в 12:51
Футбол
Зобнин: «Тренером себя не вижу. Может, в музыканты пойду»
Может, пойду учиться на музыканта. Тренером не хочу стать, потому что это, я так думаю, еще тяжелее, чем футболистом быть.
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Небензя оценил действия США в отношении Ирана
Сигналы США в отношении Ирана могут привести ситуацию к точке невозврата.
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Шоу-бизнес
Бритни Спирс показала фигуру в бикини на Карибах
После тяжелого жизненного периода, нового витка скандала с бывшим менеджером и лечения в психиатрической клинике Бритни Спирс определенно пойдет на пользу спокойный отпуск на берегу моря.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
Российские военные специалисты покинули Венесуэлу
Россия вывозит из Венесуэлы специалистов-техников, которые в течение последних месяцев оказывали помощь стране в обслуживании военной техники.
Обновлено в 12:45
Экономика
Немецкий производитель электроники Loewe прекращает деятельность
Один из первых в мире производителей телевизоров, немецкая компания Loewe, во вторник, 26 июня, объявил о том, что 1 июля он прекратит деятельность, пишет Suddeutsche Zeitung.
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Политика
Трамп назвал Россию потенциальным противником
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Россию только потенциальным противником Вашингтона.
Обновлено в 10:29
Политика
Россия направила Украине ноту по вопросу освобождения моряков
МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 13:05
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Сергей Лемох отказался общаться с наркозависимой дочерью
Известно, что у певца есть две дочери, старшая из которых страдает от наркотической и алкогольной зависимости.
Обновлено в 07:07
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Актер Вахтанг Кикабидзе в интервью газете "Московский комсомолец" высказал свое мнение о ситуации в Грузии.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Москве арестовали серийного отравителя
Таганский районный суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в серии отравлений и последующих краж в центре столице.
Обновлено в 14:17
Политика
Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Общество
Алибасов показал доказательства отравления «Кротом»
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская освятили особняк, чтобы изгнать бесов
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, что пригласила православного батюшку для освящения семейного особняка, чтобы изгнать нечистую силу.
Обновлено в 14:11
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Гаджеты
Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей
Продукция уже доступна для заказа и как оказалось, Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей.
Обновлено в 13:39
Общество
Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что замдиректора департамента здравоохранения региона Юлия Арсенина выразила свое мнение как врач.
Обновлено в 13:43
Гаджеты
Huawei может «отключить» от Google и Android сотни миллионов человек
Если Huawei будет вынуждена отказаться от использования Android, то Google потеряет 700-800 миллионов пользователей.
Обновлено в 11:05
Технологии
РСПП нашел в документах Минсвязи угрозу ограничения доступа в Рунет
Что не устраивает РСПП Несколько пунктов проектов противоречит закону, поскольку из них вытекает, что операторы связи должны будут постоянно направлять весь трафик на специальное оборудование противодействия угрозам, которое им предоставит Роскомнадзор.
Обновлено в 07:26