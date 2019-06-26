Нефть Brent подорожала до 66 долларов за баррельМосковский Комсомолец 00:37

В начале торгов в среду на мировых рынках наблюдается рост нефтяных котировок. Североморская нефть Brent стоит дороже 66 долларов за баррель впервые с 30 мая.

Нефть Brent подорожала до 66 долларов за баррель

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