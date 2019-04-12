Энергетика
Нефть Brent подорожала до $71,1 за баррельИнтерфакс 01:36
Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренный рост в ходе азиатских торгов в пятницу и завершают в плюсе шестую неделю подряд, чего не наблюдалось с 2016 года. Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск подорожали на $0,26 (0,37%) - до $71,09 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:52, Ашберн
Здоровье
Онколог Андрей Каприн рассказал, что поможет в России снизить смертность от рака
Главный онколог России, руководитель НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн дал интервью RT, поделившись в нем мнением о том, какие меры могут помочь снизить смертность от рака в стране.
Обновлено в 10:53
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено в 11:33
Политика
Макрон и Порошенко обсудили конфликт в Донбассе и выборы на Украине
Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Петр Порошенко в ходе встречи в Париже в пятницу обсуждали двусторонние отношения, конфликт в Донбассе и ход украинских выборов, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении администрации французского лидера.
Обновлено в 16:55
Космос
Сделано первое в истории человечества фото черной дыры
Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).
Обновлено 10 апреля в 10:01
Кино
Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дни
Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 13:30
Общество
Бомба времен Второй мировой войны обнаружена в реке во Франкфурте
Специалисты обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу времен Второй мировой войны на дне реки Майн в немецком Франкфурте, пишет газета Bild.
Обновлено в 12:10
Наука
Создан жир, не дающий воде замерзнуть даже при -263°C
Ученые из Швейцарской высшей технической школы и Цюрихского университета разработали и синтезировали новый класс сложных липидов (молекул жира), которые смешиваясь с водой, формируют мембраны, препятствующие образованию кристаллов льда даже при экстремально низких температурах.
Обновлено вчера в 08:20
Футбол
«Зенит» показал новую татуировку Ригони во всю спину
Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони сделал новую татуировку. На спине аргентинца появилось изображение головы льва.
Обновлено в 16:19
Общество
Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад
Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Экономика
Объявленное Visa повышение суммы покупок без ПИН-кода не будет всеобщим
Промсвязьбанк рассматривает возможность повышения сумм операций без ПИН-кода по картам Visa, но увеличивать лимит в своей эквайринговой сети будет постепенно.
Обновлено в 17:00
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
В открытом доступе на специализированных сайтах оказались данные о 120 тысячах клиентов, сообщила газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:05
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Политика
Порошенко уверен, что после переизбрания сможет добиться мира в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко считает, что в случае его переизбрания ему удастся вскоре добиться условий по достижению мира в Донбассе.
Обновлено в 16:02
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова
По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения
Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
Обновлено в 15:38
Здоровье
Сразу две вспышки кори произошли в одном из районов Дагестана
Сразу две вспышки кори произошли в Кумторкалинском районе Дагестана.
Обновлено в 11:42
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:10
Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Происшествия
Неизвестный попытался поджечь себя у Белого дома в Вашингтоне
Неизвестный мужчина был задержан около Белого дома после неудачной попытки поджечь себя в Вашингтоне у здания Белого дома.
Обновлено в 17:05
Экономика
Uber оценил свою долю в убытках «Яндекс.Такси» в 2018 году в $42 млн
Как сказано в документе, доля Uber в чистом убытке "Яндекс.Такси" и расходы на амортизацию нематериальных активов за прошлый год составили $42 млн.
Обновлено в 02:23
Космос
ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов
Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено в 11:59
Транспорт
«Избавиться от административных барьеров»: что нужно Ростову, чтобы стать «умным городом»
«Блокнот Ростов» выяснил, что же такое «умный город» и какие его составляющие мы можем использовать уже сейчас.
Обновлено в 08:04
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Порошенко обратился к Зеленскому с призывом не прятаться
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что призывает кандидата во втором туре выборов Владимира Зеленского участвовать в дебатах как 19 апреля, так и в другой день.
Обновлено в 15:05
Космос
В Москве участники космического эксперимента имитируют лунную экспедицию
За закрытыми дверями в полной изоляции отмечают День космонавтики шестеро участников уникального эксперимента: четверо россиян и двое американцев в течение четырех месяцев имитируют полёт на Луну.
Обновлено в 07:40
Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено 10 апреля в 18:16