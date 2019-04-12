Нефть Brent подорожала до $71,1 за баррельИнтерфакс 01:36

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренный рост в ходе азиатских торгов в пятницу и завершают в плюсе шестую неделю подряд, чего не наблюдалось с 2016 года. Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск подорожали на $0,26 (0,37%) - до $71,09 за баррель.

Нефть Brent подорожала до $71,1 за баррель

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