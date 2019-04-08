Энергетика

Мировые цены на нефть по итогам торгов пятницы повысилисьБанки.ру 06 апреля в 03:05

Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,98 доллара и составили 63,08 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть тоже подорожала.
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Нефть Brent подорожала до $71,18 за баррель

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Мировые цены на нефть растут

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Нефть дорожает на фоне геополитической напряжённости

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Нефть подорожала на обострении конфликта в Ливии

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Мировые цены на нефть завершили торги понедельника в плюсе почти на доллар

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Стоимость нефти Brent закрепилась выше $71 за баррель

Росбалт02:28

Цена на нефть марки Brent впервые с ноября превысила 71 доллар за баррель

РИА Новостивчера в 11:38
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Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля

Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено вчера в 06:58
Общество

В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников

Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия

В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь

Накануне стало известно, что вечером 8 апреля на одной из баз отдыха женщина 1991 года рождения попыталась с рук покормить медведя, находящегося в металлической клетке, в результате чего получила травмы.
Обновлено в 02:21
Происшествия

На Комендантском преступник с ножом не смог отобрать у девочки телефон

Неизвестный преступник, угрожая ножом, напал на девочку 17 лет.
Обновлено в 02:19
Политика

Британский парламент одобрил отсрочку Brexit

Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия

Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова

Обновлено в 02:21
Происшествия

Пострадавшим при пожаре в «Зимней вишне» выплатят по 400 тыс. рублей

Глава правительства поручил коллегии администрации Кемеровской области предоставить в МЧС списки граждан, получивших тяжкий вред здоровью.
Обновлено вчера в 09:37
Политика

Кого поддержит электорат Тимошенко и Бойко во втором туре

Среди избирателей лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, который занял пятое место в первом туре, 35% готовы поддержать Зеленского, а Порошенко – 2%.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие

Группа террористов уничтожена на севере сирийской провинции Хама

Группу боевиков «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожило подразделение сирийской армии 6 апреля в поселке Аль-Хувейз на севере провинции Хама, передает сирийское агентство SANA.
Обновлено 06 апреля в 05:02
Политика

Счетная палата заявила о недостаточной охране объектов наследия

В Счетной палате считают, что власти в регионах недостаточно контролируют сохранность федеральных объектов культурного наследия.
Обновлено в 02:19
Космос

Как крысы бегут с Земли: NASA выбирает планеты для будущей колонизации

Пока конспирологи, уфологи и любители фантастических теорий спорят с учеными о будущем Земли, специалисты NASA постепенно подыскивают в космическом пространстве планеты, на которых можно жить.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

В Иркутской области муж отвез в лес и задушил «пилившую» его жену

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 3 апреля 36-летний местный житель, спланировав убийство заранее, отвез жену в лес, где задушил ее и спрятал тело.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Во Владивостоке машина врезалась в остановку, пострадали люди

Автомобиль врезался в остановку с людьми во Владивостоке. Пострадали две женщины, они госпитализированы.
Обновлено в 00:20
Футбол

Моуринью высказался о четвертьфинале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

Португальский специалист Жозе Моуринью сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».
Обновлено вчера в 05:56
Авто

В УАЗе рассказали об оригинальном «растянутом» пикапе

Ульяновский автозавод напомнил читателям своей группы «ВКонтакте» об уникальной версии внедорожника УАЗ-31514 («козлик»), созданной в 1994 году братьями Александром и Михаилом Лариными на первом частном автозаводе России.
Обновлено вчера в 09:09
Политика

В Израиле проходят парламентские выборы

В Израиле открылись участки для голосования на досрочных парламентских выборах. В них принимает участие 39 партий и блоков.
Обновлено в 01:02
Футбол

«Спортинг» может назвать стадион в честь Роналду

Лиссабонский «Спортинг», в котором начинал профессиональную карьеру Криштиану Роналду, может назвать стадион в честь 34-летнего португальского нападающего.
Обновлено вчера в 16:56
Политика

В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35

Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено в 02:27
Общество

Глава Хакасии обвинил энергетиков в шантаже

Власти Хакасии сегодня, 9 апреля, заявили о том, что принимают экстренные меры в связи с отключением электроэнергии на котельных в Черногорске и Усть-Абаканском районе.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Самолет экстренно сел в Уфе из-за приступа у пассажирки

В ночь на 9 апреля рейс Москва - Новосибирск вынужденно приземлился в международном аэропорту Уфы из-за того, что у одной из пассажирок проявились признаки эпилептического приступа.
Обновлено в 01:51
Происшествия

После обнаружения четырех детей среди хлама в Мытищах возбуждено дело

Обновлено вчера в 15:44
Происшествия

Суд оставил экс-главу Сахалина Хорошавина в тюрьме

Обновлено в 01:38
Кино

В Лос-Анджелесе скончался актер Сеймур Кэссел

В калифорнийском Лос-Анджелесе на 85-м году жизни скончался известный голливудский актер Сеймур Кэссел, снявшийся за свою карьеру в более чем 190 фильмах.
Обновлено вчера в 22:45
Кино

Студии Warner Bros. и New Line Cinema начинают работу над сиквелом кинокомикса "Шазам!"

После успешного старта в мировом кинопрокате студии Warner Bros. и New Line Cinema сразу же приступили к работе над сиквелом кинокомикса «Шазам!».
Обновлено вчера в 22:20
Космос

Два запуска спутников перенесли с Байконура на Восточный

Девять запусков ракет "Союз" с космическими аппаратами OneWeb будут проведены с космодрома Байконур, восемь - с космодрома Восточный.
Обновлено вчера в 22:39
Шоу-бизнес

Лидера Rammstein напрямую спросили о романе с Лободой

Журналисты решили перестать гадать о возможном романе певицы Светланы Лободы и лидера Rammstein Тилля Линдеманна и «в лоб» спросили певца об этом.
Обновлено в 01:37
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста РФ Алексея Булдакова похоронили на "Аллее актеров" на 21-м участке Троекуровского кладбища, рядом с заслуженными артистами России Натальей Крачковской и Дмитрием Брусникиным.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия

Суд изъял многомиллиардное имущество Александра Шестуна

Обновлено вчера в 08:17
Наука

Итальянские ученые обнародовали новый факт о Леонардо да Винчи

Итальянские ученые обнародовали новый факт о Леонардо да Винчи.
Обновлено в 00:41
Энергетика

Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам

Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:04
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