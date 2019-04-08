Энергетика
Мировые цены на нефть по итогам торгов пятницы повысилисьБанки.ру 06 апреля в 03:05
Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,98 доллара и составили 63,08 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть тоже подорожала.
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Транспорт
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Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 3 апреля 36-летний местный житель, спланировав убийство заранее, отвез жену в лес, где задушил ее и спрятал тело.
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Журналисты решили перестать гадать о возможном романе певицы Светланы Лободы и лидера Rammstein Тилля Линдеманна и «в лоб» спросили певца об этом.
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Итальянские ученые обнародовали новый факт о Леонардо да Винчи
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