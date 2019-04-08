Энергетика

Нефть Brent подорожала до $71,18 за баррельИнтерфакс 01:27

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $71,18 за баррель, что на $0,08 (0,11%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты выросли в цене на $0,76 (1,08%) - до $71,1 за баррель, самого высокого значения с 7 ноября.
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Мировые цены на нефть растут

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Нефть подорожала на обострении конфликта в Ливии

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Нефть Brent подорожала до $71,18 за баррель

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Не в коня корм: американских сланцевиков не спасает дорогая нефть

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Мировые цены на нефть завершили торги понедельника в плюсе почти на доллар

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Стоимость нефти Brent закрепилась выше $71 за баррель

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Общество

В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников

Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:08
Гаджеты

Colorful iGame GeForce RTX 2080 Ti Neptune OC с СЖО

Чтобы хоть как-то уравнять шансы, некоторые компании выпускают очень крутые проекты, которые могут адекватно аргументировать, почему цена такая большая.
Обновлено вчера в 10:04
Армия и оружие

Индия собралась купить у России 464 танка Т-90МС

Комитет кабинета министров Индии по безопасности одобрил закупку у России 464 танков Т-90МС. Об этом сообщил сайт Jane's 360.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Суд проведет первое заседание по существу по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие

Группа террористов уничтожена на севере сирийской провинции Хама

Группу боевиков «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожило подразделение сирийской армии 6 апреля в поселке Аль-Хувейз на севере провинции Хама, передает сирийское агентство SANA.
Обновлено 06 апреля в 05:02
Кино

На похоронах Булдакова рассказали о его главной тайне

Актёр Алексей Булдаков всегда делился деньгами, которые зарабатывал на участии в фильмах, с нуждающимися коллегами.
Обновлено вчера в 11:29
Космос

Скончался проектировщик корабля Гагарина Виктор Благов

В понедельник скончался Виктор Благов - главный специалист ракетно-космической корпорации "Энергия" и проектировщик первых советских космических кораблей.
Обновлено вчера в 11:16
Экономика

СМИ узнали о возможном выходе инвестфонда Macquarie из «Энел Россия»

Австралийский инвестфонд Macquarie может до конца года продать свою долю в консорциуме PFR Partners Fund I Limited, который владеет 19,03% в «Энел Россия», «дочке» итальянской Enel.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

Петр Порошенко заявил, что кумовства в его политике больше не будет

Действующий президент Украины Петр Порошенко сообщил, что больше не допустит (в случае переизбрания) назначения своих друзей, родных и коллег по бизнесу на государственные должности.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Исполнительница роли Дейнерис впервые показала фото после инсульта

На одном из снимков к груди 24-летней актрисы присоединены электроды, на другой фотографии к голове исполнительницы роли Дейнерис Таргариен подключен катетер для вывода жидкости.
Обновлено вчера в 19:49
Политика

Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным

Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что жена видела его пьяным лишь один раз.
Обновлено вчера в 19:18
Футбол

Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданы

Все билеты на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» проданы.
Обновлено в 03:23
Транспорт

Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса

Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Общество

Звезда «Тайн Смолвиля» призналась в организации секс-секты

Обновлено в 03:21
Общество

ЕСПЧ признал политическим дело «Ив Роше» в отношении Навального

ЕСПЧ признал, что власти РФ нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), редко применяемую ЕСПЧ ст. 18 — о запрете ограничения прав заявителя по политическим мотивам.
Обновлено в 04:26
Политика

На Украине предложили перейти от декоммунизации к дерусификации

Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович озвучил предложение продолжить кампанию по декоммунизации кампанией по дерусификации.
Обновлено вчера в 11:30
Энергетика

Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных труб

В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб.
Обновлено в 03:30
Политика

Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики

Владимир Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

Двое руководящих сотрудников ФНС в Петербурге ответят за взятки

Как сообщили 9 апреля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, подозреваемые в 2018 году потребовали у представителя коммерческой структуры взятку в размере 50 тысяч рублей ежемесячно за общее покровительство при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Макгрегор устроил драку в баре в Ирландии

Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Житель Приангарья убил свою супругу за то, что она его «запилила»

Следователи выяснили, что убийство было спланированным и произошло 3 апреля 2019 года в лесном массиве на территории Братского района, куда мужчина привёз ничего не подозревавшую жену.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено вчера в 11:27
Экономика

Силуанов допустил рост экономики РФ в 2019 году выше официальных 1,3%

Темпы роста российской экономики в 2019 году могут быть выше, чем заложены в официальном прогнозе, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 04:21
Музыка

Мадонна выступит на Евровидении

Мадонна, несмотря на свой уже не самый молодой возраст, остается одной из самых известных и успешных певиц нашего времени.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие

Более 30 самолётов и вертолётов ЧФ подняты по учебной тревоге

В рамках ежедневных тренировок были задействованы самолёты Су-24М, Ан-26, Бе-12, вертолёты морской авиации и ПВО ЧФ.
Обновлено в 02:21
Политика

В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия

Актера Виктора Сухорукова выписали из больницы

Актер Виктор Сухоруков выписан из больницы домой, сообщили РБК в справочной НИИ имени Склифосовского.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

Обновлено в 02:23
Политика

Лидер Ирана обвинил США в распространении терроризма

США играют лидирующую роль в распространении терроризма в мире, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
Обновлено в 03:59
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