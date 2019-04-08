Нефть Brent подорожала до $71,18 за баррельИнтерфакс 01:27

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $71,18 за баррель, что на $0,08 (0,11%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты выросли в цене на $0,76 (1,08%) - до $71,1 за баррель, самого высокого значения с 7 ноября.

Нефть Brent подорожала до $71,18 за баррель

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