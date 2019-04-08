Энергетика
Нефть Brent подорожала до $71,18 за баррельИнтерфакс 01:27
Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $71,18 за баррель, что на $0,08 (0,11%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты выросли в цене на $0,76 (1,08%) - до $71,1 за баррель, самого высокого значения с 7 ноября.
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Чтобы хоть как-то уравнять шансы, некоторые компании выпускают очень крутые проекты, которые могут адекватно аргументировать, почему цена такая большая.
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Армия и оружие
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СМИ узнали о возможном выходе инвестфонда Macquarie из «Энел Россия»
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Политика
Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным
Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что жена видела его пьяным лишь один раз.
Обновлено вчера в 19:18
Футбол
Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданы
Все билеты на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» проданы.
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Транспорт
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Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Общество
Звезда «Тайн Смолвиля» призналась в организации секс-секты
Обновлено в 03:21
Общество
ЕСПЧ признал политическим дело «Ив Роше» в отношении Навального
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Политика
На Украине предложили перейти от декоммунизации к дерусификации
Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович озвучил предложение продолжить кампанию по декоммунизации кампанией по дерусификации.
Обновлено вчера в 11:30
Энергетика
Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных труб
В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб.
Обновлено в 03:30
Политика
Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики
Владимир Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
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Экономика
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Темпы роста российской экономики в 2019 году могут быть выше, чем заложены в официальном прогнозе, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
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Мадонна выступит на Евровидении
Мадонна, несмотря на свой уже не самый молодой возраст, остается одной из самых известных и успешных певиц нашего времени.
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В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
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Актера Виктора Сухорукова выписали из больницы
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Лидер Ирана обвинил США в распространении терроризма
США играют лидирующую роль в распространении терроризма в мире, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
Обновлено в 03:59