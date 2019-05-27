Энергетика
Нефть торгуется разнонаправленно после снижения на прошлой неделеNews.ru вчера в 02:30
В Нью-Йорке баррель WTI подорожал на $0,72, его цена составила $58,63. В течение прошлой недели обе марки нефти потеряли в цене 4–5% за один торговый день. Падение вызвало усиление возможных экономических рисков, а также рост запасов сырья в США.
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Общество
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Обновлено вчера в 23:00
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Антон Гусев ответил на слухи о том, что хочет лишить Евгению Феофилактову родительских прав
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 03:58
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
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Происшествия
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Авто
Новая Mazda 3 может появиться в России летом
Компания Mazda может привезти в Россию новую Mazda 3 уже этим летом.
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Лучшие проекты первого фестиваля детских технопарков получили награды
В Москве наградили авторов лучших проектов первого Фестиваля детских технопарков.
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Происшествия
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Гаджеты
Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei
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Обновлено вчера в 09:11
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Главный «вор в законе» Томской области арестован
По версии следствия, житель Томска, имея статус «вора в законе», является главным криминальным авторитетом региона.
Обновлено в 05:21
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
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