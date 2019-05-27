Нефть торгуется разнонаправленно после снижения на прошлой неделеNews.ru вчера в 02:30

В Нью-Йорке баррель WTI подорожал на $0,72, его цена составила $58,63. В течение прошлой недели обе марки нефти потеряли в цене 4–5% за один торговый день. Падение вызвало усиление возможных экономических рисков, а также рост запасов сырья в США.

Нефть торгуется разнонаправленно после снижения на прошлой неделе

Здоровье В России изменились правила медицинского страхования В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.

Общество Депутата, предложившего запретить Minecraft, требуют уволить Петиция об отставке депутата Законодательного собрания Красноярского края Владимира Рейнгардта появилась в соцсети «ВКонтакте».

Экономика В России мебель IKEA станет доступна в аренду У входящей в Ingka шведской компании есть стратегия по повторному использованию и переработке мебели, нацеленная на продление «жизни» продукта, пояснил он.

Политика Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово В Косово задержан россиянин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал РТРС.

Общество Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.

Общество Минобороны и Тимати представили новую коллекцию одежды для армии В понедельник в Национальном центре управления обороной РФ состоялась премьера новой коллекции одежды для российской армии.

Происшествия В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.

Общество В российских школах появится новый предмет Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что к 2020 году в российских школах могут появиться программы по ЗОЖ.

Армия и оружие В ДНР заявили об усилении обстрелов ВСУ после визита Зеленского Военнослужащие вооруженных сил Украины после появления главы государства Владимира Зеленского в зоне конфликта на востоке страны усилили интенсивность обстрелов.

Происшествия В Японии мужчина с ножом напал на школьников Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Шоу-бизнес Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой 31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.

Авто Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.

Происшествия Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7 Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.

Происшествия В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.

Общество На стеклянном мосту Кличко в Киеве появились новые трещины Как уже сообщал Лайф, новый стеклянный мост в Киеве весом 460 тонн треснул через сутки после открытия.

Авто Новая Mazda 3 может появиться в России летом Компания Mazda может привезти в Россию новую Mazda 3 уже этим летом.

Космос Лучшие проекты первого фестиваля детских технопарков получили награды В Москве наградили авторов лучших проектов первого Фестиваля детских технопарков.

Политика Россия выступила за полный вывод иностранных войск из Афганистана Россия выступает за полный вывод иностранных войск из Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Происшествия Травмы ребёнку в подмосковном Ногинске могли нанести не собаки Изучаются различные версии появления травм у двухлетнего ребёнка в подмосковном Ногинске, сообщил заместитель главы администрации Богородского городского округа Московской области Олег Шойко.

Гаджеты Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei Сервисная группа из штаб-квартиры Microsoft в Шэньчжэне была отозвана, и Microsoft прекратила принимать новые заказы на устройства Huawei, базирующиеся на Windows.

Происшествия Главный «вор в законе» Томской области арестован По версии следствия, житель Томска, имея статус «вора в законе», является главным криминальным авторитетом региона.