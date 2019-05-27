Энергетика

Нефть торгуется разнонаправленно после снижения на прошлой неделеNews.ru вчера в 02:30

В Нью-Йорке баррель WTI подорожал на $0,72, его цена составила $58,63. В течение прошлой недели обе марки нефти потеряли в цене 4–5% за один торговый день. Падение вызвало усиление возможных экономических рисков, а также рост запасов сырья в США.
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Нефть дорожает на фоне ситуации в Ливии и Иране

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Нефтяные цены, изменившиеся вчера разнонаправленно, сегодня растут

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Нефть дорожает, Brent торгуется выше $70 за баррель

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Московский Комсомолец01:16
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Подросток ударил школьницу топором

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Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

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В России мебель IKEA станет доступна в аренду

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Обновлено в 04:30
Общество

Минобороны и Тимати представили новую коллекцию одежды для армии

В понедельник в Национальном центре управления обороной РФ состоялась премьера новой коллекции одежды для российской армии.
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Обновлено в 05:13
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В российских школах появится новый предмет

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что к 2020 году в российских школах могут появиться программы по ЗОЖ.
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Армия и оружие

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Обновлено в 05:11
Общество

Почти 50% граждан РФ проведут отпуск дома из-за нехватки денег

Около половины жителей России (44%) проведут летние отпуска дома.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
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Происшествия

В Тамбове четырехлетний мальчик на иномарке сбил пенсионерку

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Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Антон Гусев ответил на слухи о том, что хочет лишить Евгению Феофилактову родительских прав

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Авто

Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России

Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Армия и оружие

В Турции заявили о начале антитеррористической операции в Ираке

Турция начала наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака.
Обновлено в 04:04
Происшествия

В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing

Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
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Общество

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Обновлено вчера в 09:19
Происшествия

Медведь зашёл на детскую площадку в Красноярском крае

Обновлено в 04:34
Авто

Новая Mazda 3 может появиться в России летом

Компания Mazda может привезти в Россию новую Mazda 3 уже этим летом.
Обновлено в 04:29
Космос

Лучшие проекты первого фестиваля детских технопарков получили награды

В Москве наградили авторов лучших проектов первого Фестиваля детских технопарков.
Обновлено вчера в 09:43
Политика

Россия выступила за полный вывод иностранных войск из Афганистана

Россия выступает за полный вывод иностранных войск из Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Травмы ребёнку в подмосковном Ногинске могли нанести не собаки

Изучаются различные версии появления травм у двухлетнего ребёнка в подмосковном Ногинске, сообщил заместитель главы администрации Богородского городского округа Московской области Олег Шойко.
Обновлено в 04:27
Гаджеты

Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei

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Обновлено вчера в 09:11
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Главный «вор в законе» Томской области арестован

По версии следствия, житель Томска, имея статус «вора в законе», является главным криминальным авторитетом региона.
Обновлено в 05:21
Экономика

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено вчера в 00:00
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