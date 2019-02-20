Энергетика
Нефть Brent подорожала до $66,3 за баррельИнтерфакс 18 февраля в 00:29
Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по московскому времени увеличилась на $0,03 (0,05%) - до $66,28 за баррель.
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Политика
Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Мать Скрипаля просит признать его пропавшим без вести
Мать Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать его и свою внучку Юлию пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Назван размер «гитлеровских пенсий» для бельгийских нацистов
Как сообщило издание De Morgen, пенсии в размере от 425 до 1275 евро (от 31,6 тысячи рублей до 95 тысяч рублей) бывшим солдатам Третьего рейха и их потомкам выплачивает Германия, которая взяла на себя обязательства потерпевшего поражение в войне государства, которое в 1941 году декретам Гитлера гарантировало своим солдатам денежные выплаты за "лояльность, верность и послушание".
Обновлено в 02:10
Технологии
«ВКонтакте» начала продавать товары с AliExpress
Площадка электронной торговли AliExpress начала интеграцию с социальной сетью «ВКонтакте» в рамках создания совместного предприятия Mail.Ru Group и китайской Alibaba.
Обновлено в 01:07
Экономика
Перенос аэропорта из Омска за город оценили в 27 млрд рублей
"Стоимость реконструкции аэропорта Омск-Федоровка согласно проекту составит 27,2 миллиарда рублей", - говорится в нем.
Обновлено в 02:21
Политика
Порошенко заявил, что лично выносил погибших с Майдана
Президент Украины Пётр Порошенко во время своего выступления в Ивано-Франковске на мероприятии, которое было посвящено событиям «евромайдана», заявил, что лично помогал выносить погибших с площади.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В Петербурге 11 школьников попали в больницу после теста на туберкулез
В 72-й школе Санкт-Петербурга после проведения кожной пробы для определения туберкулеза 11 учеников почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу, передает ТАСС.
Обновлено в 01:12
Происшествия
В Москве избили звезду сериала «Кадетство»
Обновлено в 01:26
Авто
«АвтоВАЗ» договаривается о поставках автомобилей в Иран
Обновлено в 01:15
Общество
Россияне отказались поверить в честный бизнес в стране
Большинство россиян — 62 процента — не верят, что в стране можно вести честный бизнес.
Обновлено вчера в 16:56
Общество
В России запустят масштабный общественный мониторинг школьной еды
Уполномоченный по правам ребенка на Первом форуме отцов, который проходит в эти дни в Екатеринбурге, заявила что в скором времени в России запустится общественный мониторинг питания детей в школах.
Обновлено в 02:52
Технологии
Пользователи жалуются на сбой в работе Skype
Сервис Downdetector, отслеживающий перебои в работе популярных интернет-сервисов, сообщил о проблемах доступа к мессенджеру Skype.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля в 12:00 в Гостином дворе.
Обновлено 18 февраля в 11:31
Происшествия
В Новосибирске по делу о хищении задержан замглавы клиники Мешалкина
В Новосибирске задержали заместителя руководителя Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Мешалкина.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Родители избитых детей устроили самосуд над пятиклассником в Приморье
Родители нескольких учеников школы города Большой Камень в Приморье избили пятиклассника за то, что он издевался над их детьми.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
СБУ объявила в розыск «подозреваемого» в крушении MH17 «офицера ГРУ»
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Олега Иванникова, которого сайт Bellingcat называл «офицером ГРУ», являющимся фигурантом дела о крушении самолета MH17 в 2014 году в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 00:11
Экономика
РБК узнал о депозите правительства в Промсвязьбанке на 200 млрд рублей
Депозит в размере 200 млрд руб. был размещен в банке "на основании отдельного решения правительства без заключения генерального соглашения и проведения отбора заявок", сообщает РБК со ссылкой на аналитическую записку Счетной палаты об исполнении бюджета за 2018 г. Банк, в котором был размещен депозит, в документе не называется.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Полковника ФСБ могут посадить на 20 лет за госизмену
Арестованным сотрудникам ФСБ и "Лаборатории Касперского" предъявили обвинения в госизмене В 2010 году Михайлов участвовал в оперативной разработке Врублевского, который впоследствии был осужден за организацию DDoS-атаки на платежную систему Assist.
Обновлено в 00:52
Экономика
Глава Минстроя рассказал о том, что будет с ценами на жилье
"За безопасность надо платить", - считает глава Минстроя Владимир Якушев.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
Американский эсминец опять пришел в Черное море
Эсминец ВМС США Donald Cook опять зашел в Черное море.
Обновлено вчера в 12:10
Политика
В Таиланде суд разрешил экстрадировать россиянина в США
Уголовный суд Бангкока постановил разрешить экстрадицию в США по запросу американской стороны гражданина России Дмитрия Украинского.
Обновлено в 01:22
Экономика
Сменился глава Корпорации развития Дальнего Востока
Новым генеральным директором Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) назначен Аслан Канукоев, сообщается на сайте Минвостокразвития.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Минобороны просит у ритейлеров льгот для орденоносцев
«В целях повышения социального статуса граждан Российской Федерации, награжденных орденом Мужества и (или) медалью "За отвагу", предлагается рассмотреть возможность предоставления им преференций в торговых сетях "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"».
Обновлено вчера в 17:04
Экономика
ЦБ заинтересовался сделками в «Восточном» за полгода до ареста Калви
Проверка ЦБ в банке «Восточный», акционеры которого — Baring Vostok Capital Partners и экс-владелец Юниаструм Банка — находятся в корпоративном конфликте, еще в августе 2018 года выявила проблемы с корпоративными кредитами.
Обновлено вчера в 18:03
Политика
Трамп вознамерился узаконить геев по всему миру
Руководителем программы назначен посол США в Германии Ричард Гренелл, который является самым высокопоставленным открытым геем в американской администрации.
Обновлено в 02:37
Здоровье
В России впервые за шесть лет уменьшилось число заразившихся ВИЧ
Впервые за последние несколько лет в России снизилась заболеваемость ВИЧ — в 2018 году этим ретровирусом заразились 86,5 тыс. человек, что на 2,1 тыс. меньше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету Brahmos-2 создадут и испытают к 2024 году
Она займет максимум пять лет. Испытательный пуск может состояться в конце 2023 — начале 2024 года", — рассказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 23:03
Экономика
Регионы России получили более 1 трлн рублей дотаций
Дотации российским регионам от федерального центра по итогам прошлого года впервые превысил 1 трлн рублейлей; помощь обеспечила рекордный профицит в подавляющем большинстве субъектов, свидетельствуют данные Минфина и расчетов агентства «Эксперт РА».
Обновлено в 01:35
Транспорт
В России разработали новый ГОСТ с требованиями к реагентам
В России готовится новый ГОСТ с требованиями к противогололедным реагентам, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Министерство транспорта.
Обновлено в 02:27