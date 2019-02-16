Энергетика

Нефть Brent подорожала до $66,3 за баррельИнтерфакс 00:29

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по московскому времени увеличилась на $0,03 (0,05%) - до $66,28 за баррель.
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Путь нефти к $70 окажется не слишком легким

REGNUM00:45

Donya-e-eqtesad (Иран): что «тянет вниз» цены на нефть? (Donya-e Eqtesad)

ИноСМИ16 февраля в 09:34

Нефть Brent подорожала до $66,3 за баррель

Интерфакс00:29

Цены на нефть растут

RT на русском00:15

Нефть продолжает дорожать, объемы добычи падать

Красная веснавчера в 13:13

Нефть разошлась с рублем

Коммерсантъвчера в 10:38

Цены на нефть превысили $66. Стоит ли ждать продолжения роста?

Вести.Финанс00:44
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Происшествия

Во Владивостоке арестован зампред Сибирского отделения РАН

Представитель Фрунзенского районного суда Владивостока заявил, что заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь арестован по обвинению в подстрекательстве к растрате.
Обновлено вчера в 23:20
Общество

Эксперты назвали регионы с самым высоким качеством жизни

Эксперты в рамках седьмого по счету исследования назвали самые лучшие для жизни регионы России в 2018 году.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

Семь деревьев упали из-за сильного ветра в Москве

Обновлено в 00:31
ЖКХ

В России могут сократить сроки отключения горячей воды

В России разрабатываются технологии, позволяющие сократить сроки отключения горячей воды до трех дней, заявил в интервью «Известиям» заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.
Обновлено в 00:29
Политика

Бывший и.о. директора ФБР рассказал о доверии Трампа Путину

Сотрудники разведслужб, проводившие брифинг для Трампа, возразили на это, что такая информация «не соответствует данным ни одного из отчетов [американской] разведки, на что президент ответил: «Мне все равно, я верю Путину»», уточнил Маккейб.
Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие

Великобритания нарастит в Арктике военное присутствие

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США сталкиваются с вызовами России в Арктике.
Обновлено вчера в 21:35
Космос

Роскосмос планирует сменить руководство Байконура и Восточного

Начальником космического центра Восточный станет Роман Бобков. Сейчас он занимает пост замглавы филиала «Роскосмоса» на Байконуре.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

Times: состояние Скрипаля ухудшилось

Состояние здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пережившего отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок" год назад, ухудшилось.
Обновлено вчера в 10:26
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о желтой лихорадке в Бразилии

Роспотребнадзор предупредил россиян о сезонном подъеме заболеваемости желтой лихорадкой в Бразилии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие

В Сирии задержан озвучивший десятки видеороликов ИГ боевик

В Сирии задержали боевика, озвучивавшего на английском языке десятки видеороликов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено вчера в 22:55
Политика

Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма

Обновлено вчера в 10:09
Здоровье

Самый тяжелый житель Китая похудел на 142 кг за полгода

Житель Китая Ван Хаонань, который был признан самым тяжелым человеком страны из-за веса в 334 кг, похудел на 142 кг за полгода.
Обновлено в 00:31
Единоборства

Бывший чемпион UFC продержался в клетке 26 секунд

Бой завершился победой Нганну в первом раунде. Веласкес продержался в бою против третьего номера в рейтинге тяжеловесов 26 секунд.
Обновлено в 00:22
Политика

Кремль ввел единые «политические» KPI для себя и регионов

KPI по уровню доверия власти — президенту и главам регионов, который по итогам ноябрьского заседания президиума Госсовета по нацпроектам было решено ввести для губернаторов, — теперь вводится и для их замов по внутренней политике, сказали два участника семинара.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Центробанк придумал, как остановить скачки цен на бензин

Центробанк предложил новый способ избежать серьезных колебаний потребительских цен на бензин.
Обновлено вчера в 18:37
Хоккей

Овечкин забросил 40-ю шайбу в сезоне в матче НХЛ с «Анахаймом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс» забросил 40-ю шайбу в сезоне.
Обновлено в 00:24
Политика

Ожидаются увольнения. Рогозин проведет совещание по ситуации на УКВЗ

Обновлено в 00:20
Армия и оружие

«Техмаш» впервые показал новые взрыватели для РСЗО

Концерн "Техмаш" (входит в Ростех) на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби впервые представил миру взрыватели для реактивных систем залпового огня (РСЗО), передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 00:35
Происшествия

В драке в Москве погиб чемпион России по рукопашному бою

Обновлено вчера в 07:29
Происшествия

Хоккейный вратарь умер во время матча в Новосибирске

Обновлено вчера в 23:30
Авто

С российского рынка исчезнут автомобили дешевле миллиона рублей

В 2019 году психологическую отметку в один миллион рублей впервые пересекли модели, считавшиеся бюджетными: Lada Vesta и Hyundai Solaris.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

Власти Венесуэлы не пустили в страну депутатов Европарламента

Обновлено в 00:42
Общество

«Победа» изменила нормы провоза ручной клади

Авиакомпания «Победа» изменила нормы провоза ручной клади в салоне самолета.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика

Группа ГАЗ и Volkswagen планируют расширение партнерства

Совместные вложения, дополнительные к текущим 20,9 млрд руб. в рамках СПИК, составят 13,7 млрд руб. Они пойдут на локализацию на мощностях ГАЗа легкого коммерческого автомобиля VW Crafter, а также грузовиков линейки Traton AG (MAN, Scania, VW), новых тягачей "Урал" и грузовиков линейки Next.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

Глава Петербурга: причиной обрушения в ИТМО стала реконструкция здания

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов заявил, что причиной обрушения кровли и перекрытий в здании университета ИТМО стал перегруз конструкций.
Обновлено вчера в 03:29
Происшествия

Высокоскоростной поезд сошел с рельсов в Швейцарии

Следовавший из Германии высокоскоростной поезд ICE сошел с рельсов в Швейцарии в воскресенье вечером.
Обновлено вчера в 22:38
Общество

Знание травмирует психику. Чем опасен феномен «русских лимонов»

Страна дружно хохотала над статьей о том, что лимоны в России являются символом роскоши и престижного потребления, доступного исключительно состоятельным господам.
Обновлено в 00:00
Космос

Космическую яхту для туристов разрабатывают в России

Обновлено вчера в 20:38
Футбол

Зидан станет тренером «Челси» при выполнении клубом двух условий

Бывший главный тренер мадридского "Реала" заменит на посту "синих" Маурицио Сарри при выполнении клубом двух условий.
Обновлено в 00:39
Спорт

Опоздавшего на гонку Гараничева включили в состав сборной на эстафету

Напомним, что Гараничев накануне опоздал на старт спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира из-за того, что перепутал время начала соревнования.
Обновлено вчера в 05:40
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