Нефть Brent подорожала до $66,3 за баррельИнтерфакс 00:29

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по московскому времени увеличилась на $0,03 (0,05%) - до $66,28 за баррель.

Нефть Brent подорожала до $66,3 за баррель

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