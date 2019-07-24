Энергетика
Нефть Brent подорожала до $64,37 за баррельИнтерфакс 11:14
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 по московскому времени в среду составила $64,37 за баррель, что на $0,54 (0,85%) выше уровня предыдущей сессии.
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