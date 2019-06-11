Энергетика

Нефть Brent подорожала до $62,5 за баррельИнтерфакс 01:34

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 мск подорожали на $0,18 (0,29%) - до $62,47 за баррель. На торгах в понедельник их цена снизилась на $1 (1,58%) и составляла на закрытие $62,29 за баррель.
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