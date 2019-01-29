Мировые цены на нефть растут более чем на 3%Вести ФМ вчера в 10:53

Мировые цены на нефть растут более чем на 3% на фоне санкций США против нефтяной компании Petroleos de Venezuela. Так, по состоянию на 18 часов мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 2,76% – до 61 доллара 46 центов за баррель.

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

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