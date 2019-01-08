Энергетика
Стоимость нефти марки Brent стабилизировалась на уровне $57 за баррель
Стоимость нефти марки Brent стабилизировалась на уровне $57 за баррельDP.RUвчера в 05:48
Стоимость нефти марки Brent стабилизировалась на уровне $57 за баррель после длительного ралли. Причиной стали ожидания результатов переговоров по торговым санкциям между Вашингтоном и Пекином, а также замедление наращивания коммерческих запасов нефти.
DP.RUвчера в 05:48
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с чего всё началось
Так, нефть переживает предварительное восстановление после того, как опасения по поводу избыточного предложения и ослабления глобального роста привели цены в прошлом году к мощному ежегодному спаду с 2015 года, отмечает агентство.Российская газетавчера в 11:27
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Экономика
В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО
9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве полицейского
Подозреваемый в убийстве полицейского в Подольске задержан, в ближайшее время он будет доставлен на допрос к следователю, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МВД по Московской области.
Обновлено в 06:58
Политика
Рогозин прокомментировал отмену своего визита в США
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал причину отмены его визита в США.
Обновлено в 08:14
Происшествия
На покупку квартир после взрыва в Магнитогорске выделят 147 млн рублей
Из резервного фонда правительства России будет дополнительно выделено 147 млн рублей для помощи с приобретением жилья пострадавшим при взрыве газа в доме в Магнитогорске.
Обновлено в 08:12
Политика
Все члены синода Вселенского патриархата подписали томос для Украины
Члены синода Вселенского патриархата, проходящего на Фанаре в Стамбуле в среду, подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает украинский телеканал ТСН.
Обновлено в 06:00
Финансы
ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро более чем на 2 рубля
Центробанк установил официальный курс евро к рублю на 10 января в 76,9066 рубля (-2,55 рубля). Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Обновлено в 06:10
Энергетика
В России вновь выросли цены на бензин
С начала 2019 года на российских автозаправках начали расти цены на бензин в связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов на топливо.
Обновлено в 08:22
Экономика
Apple сократит производство новых iPhone
Компания Apple снизит производство новых моделей iPhone приблизительно на 10% в I квартале 2019 года, сообщает Nikkei Asian Review, ссылаясь на осведомленные источники.
Обновлено в 03:52
Политика
США грозят санкциями подрядчикам «Северного потока — 2»
Власти Соединенных Штатов в своих попытках заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2» рассматривают вариант введения санкций против компаний, участвующих в проекте, пишет немецкая газета Handelsblatt.
Обновлено в 01:12
Политика
Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО
Бывший руководитель Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус заявил, что Владимир Путин - этой "самый большой подарок" для НАТО.
Обновлено в 06:38
Политика
Сообщения пользователей обяжут хранить на отечественном оборудовании
Минкомсвязь, ФСБ и Минпромторг предложили обязать операторов связи использовать для хранения сообщений пользователей по «закону Яровой» оборудование, произведенное в России.
Обновлено в 07:35
Политика
Fitch предупредило о возможном снижении рейтинга США
Как отметил глава отдела суверенных рейтингов Fitch Джеймс Маккормак, если приостановка работы правительства США продлится до 1 марта и через несколько месяцев появится проблема потолка государственного долга, агентство может быть вынуждено "задуматься об основах политики, о неспособности принять бюджет", а также о том, "совместимо ли все это" с рейтингом AAA.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34
Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Экономика
Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.
Обновлено в 02:09
Экономика
«Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки
Новые полномочия «Почта России» получила в рамках двукратного снижения беспошлинного порога при покупках в зарубежных интернет-магазинах — в 2019 году он равен 500 евро в месяц (общий вес всех заказов при этом не должен превышать 31 килограмм).
Обновлено в 05:45
Экономика
Польша попала в зависимость от российского угля
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Магнитогорске проверят все сохранившиеся подъезды пострадавшего дома
В Магнитогорске будет проведёт технический аудит всех сохранившихся подъездов многоэтажки, пострадавшей в результате взрыва ранним утром 31 декабря.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Девочка выстрелила себе в лицо, делая селфи с травматом
В частном доме в подмосковных Мытищах 13-летняя девочка пыталась сделать селфи с травматическим пистолетом и случайно выстрелила себе в лицо.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Ярославле задержали жаловавшегося на пытки в колонии
Бывший заключенный Руслан Вахапов, один из жаловавшихся на пытки в исправительной колонии в Ярославле, задержан, сообщила в Facebook глава фонда помощи осужденным «Русь сидящая» Ольга Романова.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Малкин пожертвовал 4 млн рублей пострадавшим в Магнитогорске
Обновлено в 08:01
ЖКХ
Российские дети покатались с горки из заледеневших фекалий
По информации издания, 29 декабря нечистоты потекли по улице вниз к частным коттеджам, затем дорога обледенела, и дети принялись кататься с образовавшейся «горки».
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды
Испытания гиперзвуковых снарядов провели американские ВМС на эскадренном миноносце USS Dewey летом прошлого года.
Обновлено вчера в 22:50
Экономика
Apple и Samsung повысили цены на смартфоны в России из-за НДС
С 1 января 2019 г. цены в онлайн-магазине на некоторые модели смартфонов «изменились избирательно», пояснила пресс-служба Samsung, отметив, что при новом ценообразовании учитывались изменения НДС.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
NI оценил российский танк Т-90С
Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Комитет ГД поддержал поправки об оскорблениях власти в интернете
Документ позволяет блокировать материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц, "выражающие в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ".
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Норвегии предполагаемые похитители потребовали выкуп в криптовалюте
Выплатить выкуп в криптовалюте потребовали предполагаемые похитители Анны-Элизабет Хаген, жены норвежского предпринимателя Тома Хагена, заявили 9 января в полиции скандинавского государства, сообщает британское агентство Reuters.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Хакера из группировки «Шалтай-Болтай» освободили условно-досрочно
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении участника хакерской группировки «Шалтай-Болтай».
Обновлено в 06:34
Политика
США исключили размещение войск на Курилах
США не намерены разворачивать свои войска на южных Курильских островах в случаях, если Россия передаст их Японии.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Беспилотная Tesla сбила в Лас-Вегасе российского робота
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами
В управлении МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу объяснили, почему сотрудникам полиции пришлось проехать 130 километров за ящиком мандаринов.
Обновлено вчера в 22:55