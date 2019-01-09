Нефть марки Brent вечером 9 января подорожала на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов. В частности, по состоянию на 22:17 по Москве цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent выросла до 61,38 доллара за баррель, то есть на 4,53%.

Нефть марки Brent подорожала более чем на 5%

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