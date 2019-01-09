Энергетика
Нефть марки Brent подорожала более чем на 5%
Нефть марки Brent подорожала более чем на 5%Москва 2414:46
Нефть марки Brent вечером 9 января подорожала на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов. В частности, по состоянию на 22:17 по Москве цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent выросла до 61,38 доллара за баррель, то есть на 4,53%.
Москва 2414:46
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 19:24, Ашберн
Энергетика
ФАС не нашла нарушений в росте цен на бензин в России
Рост розничных цен на бензин в регионах России с 1 января не превысил 1,7%, прибавленные к зафиксированным правительством потолкам цен, заявил начальник управления по топливно-энергетическому комплексу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин.
Обновлено в 14:58
Энергетика
«Нафтогаз» подал иск против «Газпрома» на $12 млрд
"Нафтогаз" подал новый иск против "Газпрома" в размере 12 миллиардов долларов из-за возможного падения цены украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией газопроводов в обход Украины.
Обновлено в 17:58
Энергетика
Украинцев обрекли на замерзание, заявили в Раде
Правительство Украины, повышая тарифы на отопление, обрекает население страны на замерзание, об этом в своем Facebook написал депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович.
Обновлено в 16:53
Энергетика
Бензин заметно подорожал на бирже
Бензин заметно подорожал на бирже Биржевые цены на бензин на СПбМТСБ в первый день торгов в 2019 году пошли в рост: Аи-92 и Аи-95 подорожали на 3% и 5,5% соответственно.
Обновлено в 12:34
Энергетика
Morgan Stanley снизили прогноз по цене на нефть на 2019 год
Аналитики Morgan Stanley снизили прогноз по цене на нефть на текущий год.
Обновлено в 07:22
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 0,4%, меньше прогноза
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 0,4 миллиона баррелей — до 42,3 миллиона.
Обновлено в 10:36
Энергетика
Schlumberger выиграла контракт «Роснефти» стоимостью 1,1 млрд руб
Начальная (максимальная) стоимость контракта объявленных еще летом 2018 года торгов была установлена в размере 1,283 миллиарда рублей.
Обновлено в 09:52
Энергетика
Польша сократила импорт российского газа, но нарастила импорт угля
Всего импорт топлива в Польшу в 2018 году составил 19 млн тонн, 70% из которого — уголь российского производства.
Обновлено в 05:50
Энергетика
Ожидания сланцевиков не оправдались
Три четверти прогнозов добычи сланцевой нефти и газа, подготовленных крупнейшими компаниями в 2014-2017 годах, оказались чрезмерно оптимистичными, считает влиятельное издание The Wall Street Journal.
Обновлено в 07:53
Энергетика
Власти Якутии считают перспективным внедрение ВИЭ в Арктике
По подсчетам властей Якутии, объектами ВИЭ только за 2017 год выработано более 1 млн кВт электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Энергетика
Итоги дня: рынок акций проигнорировал рост нефти и рубля
Фондовый рынок проигнорировал не только укрепление рубля и подъем нефти, но и рост американских индексов, вызванный сообщением о том, что США и Китай достигли прогресса по вопросам, включая покупки американской продукции и услуг.
Обновлено вчера в 12:02
Энергетика
За налоговый маневр Минск хочет, чтобы Москва купила белорусский НПЗ
Примерно столько ($10,5 млрд) Минск просит сегодня от России в качестве компенсации за налоговый маневр на сбалансированность бюджета, отмечает ТГ-канал "Газ-батюшка".
Обновлено 07 января в 13:48
Происшествия
В Белгородской области с января изменился тариф на газ
С 1 января 2019 года в Белгородской области расчёты за потреблённый газ производятся по новому тарифу — за 1000 кубометров газа установлена розничная цена в размере 6193,00 рубля.
Обновлено в 03:04
Энергетика
«Газпром» обвинил в искажении фактов в ситуации с «ТОРЭКС-Хабаровск»
Один из телеграм-каналов Комсомольска-на-Амуре обвинил «Газпром» в искажении фактов.
Обновлено в 06:01
Энергетика
Добыча нефти в Белоруссии в 2018 г выросла до 1,67 млн т
Белорусское государственное объединение "Белоруснефть" в 2018 году увеличило объем добычи нефти в Белоруссии на 1,2% по сравнению с предыдущим годом, до 1,67 миллиона тонн, сообщила во вторник пресс-служба объединения.
Обновлено вчера в 10:08