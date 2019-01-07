Энергетика
Нефть Brent подорожала более чем на 5%
Нефть Brent подорожала более чем на 5%РБКвчера в 14:52
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставками на март вечером в среду на торгах в Нью-Йорке поднялась более чем на 5%, достигнув $61,69 за баррель (по данным на 22:10 мск), свидетельствуют данные торгов.
РБКвчера в 14:52
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 15:28, Ашберн
Общество
Дуров решил ликвидировать Telegram Messenger LLP
Один из создателей "ВКонтакте" Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, внесенной в реестр Роскомандзора.
Обновлено в 13:12
Политика
США подтвердили намерение снять санкции с «Русала» и En+
Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что господин Мнучин встретится с с конгрессменами-демократами, чтобы обсудить запланированное снятие санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски.
Обновлено в 14:24
Происшествия
Французский суд признал Павленского виновным в поджоге банка
Обновлено в 14:40
Политика
Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР
Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено в 14:09
Гаджеты
Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 7
Обновлено в 11:29
Происшествия
В Москве затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе
На северо-западе Москвы в районе Тушино затоплен автомобильный тоннель на Волоколамском шоссе.
Обновлено в 05:38
Политика
Трамп неожиданно отменил поездку в Давос
Обновлено в 15:15
Гаджеты
Samsung официально огласила дату презентации Galaxy S10
Обновлено в 10:22
Общество
Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой
В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено вчера в 13:46
Авто
Ford может закрыть заводы в России
Угроза висит и над российскими заводами Ford, которые тоже могут попасть под сокращения.
Обновлено в 11:23
Космос
Ученые нашли источник сигналов из космоса
Обновлено в 09:19
Политика
В ФРГ отвергли критику со стороны США из-за «Северного потока — 2»
Глава МИД Германии Хайко Маас отверг критику американского правительства относительно реализации планов по строительству газопровода «Северный поток — 2», назвав возможные санкции неверным путём.
Обновлено в 15:11
Происшествия
СК начал проверку после похищения мужчины из кафе в Москве
«Вечером 10 января 2019 года вблизи кафе, расположенного по проспекту Мира в городе Москве, неизвестные произвели выстрелы из огнестрельного оружия и поместили мужчину в багажник автомобиля, после чего скрылись с места происшествия», — рассказали в СК, отметив, что по факту происшествия организовали доследственную проверку.
Обновлено в 14:27
Политика
ВВС прокомментировала претензии Роскомнадзора
Ранее Роскомнадзор сообщил, что нашел на сайте Русской службы BBC публикации с «идеологическими установками международных террористических организаций».
Обновлено в 13:54
Политика
Образец стальной стены Трампа распилили обычной пилой
Министерство внутренней безопасности Соединённых Штатов Америки проверило образцы стальных реек, из которой планировалось возвести мощную стену на границе с Мексикой.
Обновлено в 14:12
Космос
При работе над российским конкурентом Hubble украли почти 30 миллионов
Базовым элементом космического комплекса должен был стать телескоп Т-170М, над созданием которого работают Научно-производственное объединение имени Лавочкина и Институт астрономии РАН.
Обновлено в 07:12
Политика
Украина потребовала от Twitter заблокировать аккаунт МИД РФ в Крыму
Украина потребовала от сети Twitter заблокировать аккаунт МИД РФ в Крыму. Об этом сообщает украинское посольство в Великобритании.
Обновлено в 14:09
Армия и оружие
Зачем ВКС России уничтожили спутник системы ПРО
ВКС России планово свели с орбиты космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око".
Обновлено в 03:58
Футбол
Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА
Агент нападающего "Бешикташа" Вагнера Лава Эвандро Феррейра рассказал, что его клиент с удовольствием вернулся бы в московский ЦСКА.
Обновлено в 11:16
Политика
Украина планирует разорвать с Россией около 40 соглашений
Украина планирует разорвать с Россией порядка 40 соглашений, заявил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Украины Юрий Гримчак, сообщает 10 января УНИАН.
Обновлено в 13:14
Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
В России с января этого года увеличился размер пенсионной надбавки для людей старше 80 лет. На данный момент он составляет 5334 рубля.
Обновлено в 07:09
Политика
В Би-би-си ответили на претензии Роскомнадзора
В британской телерадиовещательной организации Би-би-си прокомментировали заявление Роскомнадзора об обнаружении материалов, транслирующих «идеологические установки» международных террористических организаций.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
Ракетный эсминец США вошел в Балтийское море
Американский ракетный эсминец USS Gravely вошел в Балтийское море. На вооружении корабля может находиться до 56 крылатых ракет "Томагавк".
Обновлено в 11:52
Происшествия
СК проверяет заявление омского фельдшера о домогательствах
Обновлено в 13:22
Экономика
Вступили в силу новые тарифы ОСАГО в России
С 9 января 2019 года в РФ начали действовать новые тарифы в обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО).
Обновлено 08 января в 21:56
Происшествия
В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске
Начальник пресс-службы главка МВД России по Хабаровскому краю Ирина Щеголева опровергла сообщения о том, что руководитель районной полиции будто бы присутствовал на похоронах криминального авторитета в Амурске.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.
Обновлено в 13:25
Хоккей
СКА победил «Локомотив» со счетом 4:0
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что СКА забросил шесть безответных шайб в ворота Автомобилиста .
Обновлено в 14:50
Политика
Из-за санкций МС-21 остался без материалов для композитного крыла
На сей раз на пути реализации проекта стоят санкции США, которые были ранее введены в отношении предприятий, участвующих в производстве композитного "черного крыла" - ключевого элемента нового российского лайнера, составляющего главное конкурентное преимущество самолета.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Поступление воды в Тушинский тоннель остановили
Поступление воды в Тушинский тоннель удалось прекратить, говорится в поступившем в РБК сообщении ФГБУ «Канал имени Москвы» (оператор канала, где произошел провал грунта, приведший к затоплению).
Обновлено в 09:34