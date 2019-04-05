Энергетика

Стоимость нефти марки Brent превысила $70 за баррельМосковский Комсомолец 01:16

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне стали выше на 0,44%, достигнув $70,65 за баррель.
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Цена нефти Brent превысила $71 за баррель

ТАСС12:02

Аналитик: Нефтяные «быки» только набирают скорость

Росбалт10:56

Цена на нефть марки Brent впервые с ноября превысила 71 доллар за баррель

РИА Новости11:38

Цена нефти Brent поднялась выше $71 впервые с ноября

Коммерсантъ12:20

Цена нефти Brent превысила $71 за баррель впервые почти за полгода

Известия12:07

Цена нефти Brent впервые с 12 ноября прошлого года превысила 71 доллар за баррель

Эхо Москвы12:00

Цена на нефть марки Brent превысила $71

Газета.Ru11:50
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Политика

В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене

В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
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Транспорт

Военные инспекторы начнут охоту за водителями

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Кино

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Общество

В Словакии запретят выступления животных в цирках

Отмечается, что при дрессировке и выступлениях запрещено использовать огонь или средства, которые могут причинить животным боль или вызвать у них стресс.
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Транспорт

Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля

Тарифы на проезд по платным участкам трассы М-4 "Дон" будут скорректированы с 15 апреля.
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Политика

В Кремле ответили на готовность Зеленского к переговорам с Путиным

Отвечая на вопросы журналистов, готова ли российская сторона к переговорам с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, представитель Кремля напомнил, что Москва — не участник внутриукраинского конфликта.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Власти помогут семье петербурженки, погибшей при аварии на теплосети

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Происшествия

Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено в 08:24
Наука

Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички

Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
Обновлено вчера в 09:40
Политика

Президент Финляндии поехал на встречу с Путиным на поезде

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Политика

Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко

Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие

Минобороны рассекретило архивные документы о боях за Крым

Министерство обороны России опубликовало архивные документы, посвященные боям за Крым во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:57
Культура

Кикабидзе объяснил отказ ехать на похороны Данелии

Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе рассказал, что не сможет приехать на похороны режиссера Георгия Данелии, потому что находится на лечении в больнице.
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Хоккей

Салават Юлаев — Авангард 0:0 (Овертайм)

До конца первого периода «Авангард» счет сравнял. Во втором периоде омичи вырвались вперед.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
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Защита Кокорина обжаловала продление ареста

Обновлено в 11:00
Политика

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Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес

После развода Марат Башаров отдал квартиру бывшей жене

21 марта 2019 года Марат Башаров развелся со своей супругой Елизаветой. Впрочем, на этом скандальная история их разрыва не закончилась.
Обновлено в 12:53
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После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизации

За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация.
Обновлено в 11:02
Футбол

«Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург»

Оренбург на своем поле принимал Ахмат. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1.
Обновлено в 11:53
Здоровье

Росздравнадзор поставил под вопрос компетентность министра Цветкова

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения провела внеплановую проверку и раскритиковала работу свердловского министра Андрея Цветкова и его подчиненных.
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Певица Кети Топурия, разорвавшая в прошлом году отношения с Алексеем Долматовым, известным под псевдонимом Гуф, вновь стала встречаться с бывшим возлюбленным.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Российские корабли Тихоокеанского флота прибыли в Манилу

Большие противолодочные суда "Адмирал Виноградов", "Адмирал Трибуц" и средний морской танкер "Иркут" Тихоокеанского флота России прибыли с неофициальным визитом в филиппинскую столицу Манилу, заявили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.
Обновлено вчера в 23:07
Культура

Сыну Евгения Плющенко запретили выступать под песни Майкла Джексона

Сыну Евгения Плющенко запретили выступать на льду под композиции Майкла Джексона.
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Экономика

Jaguar Land Rover из-за Brexit приостановил работу заводов в Великобритании

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) объявил сегодня о приостановке работы своих предприятий в Великобритании на 5 дней в связи с неопределенностью по Brexit (выходу страны из Евросоюза).
Обновлено в 11:50
Происшествия

Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов

«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Памятник УПА в Харькове забросали мусором

Неизвестные забросали мусором памятник воинам Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), который располагается в парке «Молодёжный» в Харькове.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Экс-омоновцы пожаловались Путину на выселение из служебного жилья

Пять ветеранов московского ОМОНа пожаловались президенту России Владимиру Путину на выселение из служебного жилья.
Обновлено в 13:00
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Дочь Владимира Винокура подала на развод

Дочь народного артиста РСФСР Владимира Винокура, солистка балетной труппы Большого театра Анастасия Винокур подала документы на развод.
Обновлено в 11:14
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