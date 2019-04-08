Энергетика
Нефть Brent поднялась выше $71 впервые с ноября 2018 годаREGNUM 11:53
Стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне по состоянию на 18:35 мск поднималась до $71,02 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилось на такой отметке 12 ноября 2018 года.
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Общество
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Экономика
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Политика
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Происшествия
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Источники из окружения звезды рассказали: Джоли считает, что она пожертвовала ради Брэда Питта своей карьерой.
Обновлено в 13:10
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Экономика
Правительство предоставит субсидии для перевозки излишков зерна
Субсидии предусмотрены для отгрузок на станциях Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской и Тюменской областей с пунктами доставки в конкретных регионах других федеральных округов.
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Обновлено в 13:40
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Скабеева высказалась о травле в свой адрес
Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.
Обновлено в 12:21
Авто
Автомобили Ravon вернутся в Россию
Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.
Обновлено в 01:48
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Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину
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Технологии
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Обновлено в 05:37
Происшествия
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При обрушении кровли на заводе «Химмаш» в Дзержинске погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 11:40
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57
Политика
Бастрыкин раскрыл применяемую в СК методику вычисления лжи
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Происшествия
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Экономика
Российских автомобилистов ждут два новых налога
Опубликованная на этой неделе Минфином обновленная редакция проекта закона о внесении неналоговых платежей в бюджет предусматривает два сбора, которые будут включены в Налоговый кодекс.
Обновлено вчера в 07:23
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Жена действующего украинского лидера Петра Порошенко Марина родилась вовсе не в Киеве, как гласит официальная информация на сайте президента Украины.
Обновлено в 05:32
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
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Обновлено в 05:09
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.
Обновлено в 17:33
Общество
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Армия и оружие
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Армия и оружие
Четверо военных США погибли после взрыва в Афганистане
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Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, изъяли вложения на $22,4 млрд, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь $15,9 млрд, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет.
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