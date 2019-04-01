Энергетика
Стоимость нефти Brent стремится к $69 за баррель, WTI — к $61Росбалт 08:44
Со своей стороны, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин добавляет, что «росту нефтяных цен способствует прогресс в переговорном процессе между США и Китаем по внешнеторговым проблемам, а также позитивная статистика по китайской экономике», и всё это «улучшает перспективы роста глобального спроса на нефть».
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