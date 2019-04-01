Энергетика
Нефть дорожает на совокупности факторовNews.ru вчера в 02:25
Стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику в ходе утренних торгов 1 апреля. Так, цена июньских фьючерсов на нефть Brent к 8:58 мск увеличилась на $0,58 — до $68,16 за баррель. В Нью-Йорке нефть также растёт в цене.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Стоимость нефти марки Brent превысила 69 долларов за баррель впервые с ноября прошлого года
Эхо Москвывчера в 14:03
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 03:39, Ашберн
Технологии
В Госдуме предложили защитить Рунет с помощью российского шифрования
На практике поправки означают, что все крупные интернет-компании России должны будут внедрить отечественные средства шифрования в свои продукты.
Обновлено вчера в 23:40
Авто
В России стартовали продажи нового Nissan Qashqai
Обновленный кроссовер Nissan Qashqai поступил в продажу после наладки производства этой модели на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 11:39
Общество
Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального
Обновлено вчера в 10:15
Политика
Помпео рассказал о пожеланиях США в сотрудничестве с Россией
«Президент Дональд Трамп дал ясно понять, что мы всегда ищем и искали любые возможности, чтобы найти представляющие взаимный интерес сферы, в которых мы могли бы работать с Россией», — заявил госсекретарь США.
Обновлено в 03:36
Хоккей
Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:38
Происшествия
Сотрудница полиции в Москве случайно выстрелила в себя из пистолета
"2 апреля сотрудница ОМВД по району Арбат, находясь в оружейной комнате отдела, в результате неосторожного обращения со служебным оружием (пистолет ПМ), причинила себе огнестрельное ранение", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:32
Политика
Советник Зеленского заявил о бессмысленности дебатов с Порошенко
Бывший министр финансов Украины и советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что не видит смысла в дебатах с действующим лидером страны Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 17:21
Армия и оружие
Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС
Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
В Прикамье в ДТП с автобусом и двумя грузовиками погиб человек
В Пермском крае при столкновении двух грузовиков и автобуса погиб человек.
Обновлено в 02:08
Космос
Китай успешно запустил первый спутник сети ретрансляции «Тяньлань II»
Китай запустил новый спутник ретрансляции данных на орбиту с космодрома Сичан провинции Сычуань, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа.
Обновлено в 01:04
Происшествия
После погрома в редакции уральского «Коммерсанта» возбуждено дело
В отношении жителя Екатеринбурга, подозреваемого в совершении погрома в уральской редакции газеты «Коммерсант», возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.
Обновлено в 02:55
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7
В качестве причины крушения самолета, в результате которого погибла совладелица и председатель совета директоров авиакомпании S7, рассматривают ошибку пилота, сообщил во вторник "Коммерсант" со ссылкой на источник.
Обновлено в 00:34
Политика
Посольство объяснило визит Колокольцева в КНДР
Российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев проведет переговоры с руководством министерства народной безопасности КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Северной Корее.
Обновлено в 01:53
Общество
Для туристов в России подготовили новый налог
Гостиничный налог заменит курортный сбор, который сейчас в качестве эксперимента могут взимать четыре российских региона (Крым, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края).
Обновлено в 02:32
Общество
Осипов съездил к доведшей его до слез многодетной матери
Обновлено вчера в 08:54
Финансы
ЦБ РФ перестал избавляться от доллара США
Отчет ЦБ РФ показал, что доля евро и юаней в резервах РФ также не претерпела существенных изменений.
Обновлено вчера в 12:33
Транспорт
Свердловская ГИБДД остановила выдачу прав и регистрацию транспорта
В Госавтоинспекции сообщили о технических неполадках УГИБДД по Свердловской области сообщило о приостановке работы регистрационно-экзаменационных подразделений.
Обновлено в 01:34
Музыка
Валерий Гергиев вновь привезет в Челны свой Пасхальный фестиваль
Дата концерта в Челнах пока не объявлена.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Двое сотрудников секретного подразделения МВД арестованы за взятки
Следственный комитет России и Федеральная служба безопасности выявили факты коррупции при закупке спецтехники для самого засекреченного подразделения министерства внутренних дел, а именно оперативно-поискового бюро.
Обновлено в 03:33
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Финансы
Иностранцы купили ОФЗ на 249 млрд рублей
В I квартале 2019 года иностранные инвесторы приобрели облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 249 млрд рублей.
Обновлено в 03:11
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
Детские игрушки могут подорожать в России на 20%
Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено вчера в 19:36
Футбол
Алексей Березуцкий: «Последние три года после каждой игры чувствуешь себя как 108-летняя бабушка»
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий рассказал, почему он и его брат Василий отказались от участия в домашнем чемпионате мира-2018.
Обновлено в 03:33
Экономика
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии
Согласно исследованию, проведенному институтом Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Экономика
Девелопер ПИК в семь раз увеличил годовую чистую прибыль по МСФО
Крупнейший российский застройщик жилья ПИК в 2018 году увеличил чистую прибыль по МСФО в сравнении с предыдущим годом в 6,7 раза - до 21,3 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании.
Обновлено в 03:24