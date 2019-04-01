Энергетика
Нефть Brent поднялась выше $69 впервые с ноября 2018 годаREGNUM вчера в 13:39
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $69 за баррель, свидетельствуют данные торгов 1 апреля. На бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в июне выросла на 2,1% — до $69,03 за баррель.
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Стоимость нефти марки Brent превысила 69 долларов за баррель впервые с ноября прошлого года
Эхо Москвывчера в 14:03
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Происшествия
В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада
Трехлетняя девочка доставлена в больницу после падения на неё наледи и деревянных брусков с крыши детского сада в Екатеринбурге, прокуратура начала проверку, сообщает во вторник региональное надзорное ведомство.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Войска ВВО получили 120 модернизированных танков Т-80
Войска Восточного военного года получили 120 модернизированных танков Т-80.
Обновлено вчера в 22:12
Экономика
Траты россиян на АЗС за год выросли до 715–720 рублей за один раз
Средний чек россиян за покупки на АЗС за год вырос на 11%, свидетельствуют данные исследования крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (есть в распоряжении «РИА Новости»).
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа
Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 00:27
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
Обновлено в 00:01
Политика
Полтавская область Украины первой закончила подсчет голосов
Полтавская область Украины стала первой, где обработали 100% протоколов на выборах президента Украины 2019 в первом туре, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено в 01:49
Общество
Нам пишут. Хорошие дороги мы воруем сами у себя
Хочу обратить внимание еще раз на одну извечную проблему – на наши дороги.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
США обсудили с Румынией и Испанией «агрессию России» в Черном море
Государственный секретарь США Майк Помпео провел встречи с министрами иностранных дел Румынии и Испании Теодором Мелешкану и Жозепом Боррелем в Вашингтоне, в рамках которых они обсудили «российскую агрессию» в Черном море.
Обновлено вчера в 21:34
Экономика
Детские игрушки могут подорожать в России на 20%
Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия
В авиакатастрофе погибла совладелица S7 Наталия Филева
В минувшее воскресенье в Германии в результате авиакатастрофы погибла совладелица авиационной группы S7 AirSpace Corporation 55-летняя Наталия Филева.
Обновлено вчера в 03:10
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
В Новосибирске текст «Тотального диктанта» зачитают Познер и Макаревич
В кинотеатре «Победа» текст зачитает писатель и критик Дмитрий Быков, в НГТУ — хоккеист «Сибири» Егор Миловзоров, уточнил Поздняков.
Обновлено в 01:13
Авто
Рамный внедорожник Maxus D90 получил экономичный турбодизель
В настоящее время бензиновый Maxus D90 представлен в семи различных комплектациях.
Обновлено вчера в 09:53
Общество
Весна придет в Москву во второй половине апреля
По-настоящему весенняя теплая погода придет в Москву во второй половине апреля.
Обновлено в 01:32
Музыка
Лил Ким станцевала у собственного самолёта
В ролике рэперша вертит бёдрами в окружении облачённых в кожаные корсеты танцовщиц на фоне собственного частного самолёта.
Обновлено вчера в 15:11
Транспорт
«Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажный тариф
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля ввели безбагажные тарифы на некоторых направлениях.
Обновлено в 01:58
Политика
Глава российского МВД прибыл с визитом в КНДР
В сообщении ЦТАК говорится, что глава российского МВД Колокольцев вместе с сопровождающими прибыл в Пхеньян 1 апреля.
Обновлено вчера в 20:52
Шоу-бизнес
Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах
Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Актриса с дочерью отдыхает на островах.
Обновлено вчера в 10:01
Интернет
Мошенники обманом заставили пользователей сети смотреть рекламу
Киберпреступники обманом заставляли пользователей сети кликать на рекламные баннеры.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
В Германии закрылась последняя норковая ферма
В городе Раден закрылась последняя в Германии норковая пушная ферма. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Обновлено в 00:28
Экономика
Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток
«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 миллиарда рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Обновлено в 01:14
Недвижимость
В крупных городах России зафиксирован рост цен на жилье
Самые высокие цены зафиксированы (среднестатистический "квадрат" и квартира в типовой новостройке): Москва – 205 тыс. руб. и 12 млн руб.; Санкт-Петербург – 122 тыс. руб. и 7,4 млн руб.; Сочи – 110 тыс. руб. и 6,5 млн руб. Самые низкие цены зафиксированы в Магнитогорске – квадратный метр стоит 30 тысяч рублей, а квартира в новостройке – 1,5 млн рублей.
Обновлено вчера в 06:25
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
Россиянин разгромил офис газеты «Коммерсантъ»
В Екатеринбурге местный житель устроил погром в региональном представительстве газеты «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 16:04
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Британский парламент вновь отверг все варианты сделки по Brexit
Депутаты британского парламента вновь отвергли все варианты соглашения с Брюсселем об условиях выхода королевства из Евросоюза.
Обновлено в 01:41
Политика
Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении
Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено вчера в 20:40