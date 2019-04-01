Энергетика

Нефть Brent поднялась выше $69 впервые с ноября 2018 годаREGNUM вчера в 13:39

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $69 за баррель, свидетельствуют данные торгов 1 апреля. На бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в июне выросла на 2,1% — до $69,03 за баррель.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Цены на нефть марки Brent превысили $69 за баррель

Московский Комсомолец01:27

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:05

Цена нефти Brent впервые с 2018 года превысила $69

Газета.Ruвчера в 13:45

Цена нефти Brent впервые с ноября 2018-го превысила $69 за баррель

Известиявчера в 14:06

Стоимость нефти марки Brent превысила 69 долларов за баррель впервые с ноября прошлого года

Эхо Москвывчера в 14:03

Цены на нефть растут

RT на русском01:02

Цена на нефть превысила $69 за баррель впервые с ноября 2018 года

РБКвчера в 13:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 02:05, Ашберн
Происшествия

В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада

Трехлетняя девочка доставлена в больницу после падения на неё наледи и деревянных брусков с крыши детского сада в Екатеринбурге, прокуратура начала проверку, сообщает во вторник региональное надзорное ведомство.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Войска ВВО получили 120 модернизированных танков Т-80

Войска Восточного военного года получили 120 модернизированных танков Т-80.
Обновлено вчера в 22:12
Экономика

Траты россиян на АЗС за год выросли до 715–720 рублей за один раз

Средний чек россиян за покупки на АЗС за год вырос на 11%, свидетельствуют данные исследования крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (есть в распоряжении «РИА Новости»).
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Общество

Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа

Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 00:27
Происшествия

WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии

Обновлено в 00:34
Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
Обновлено в 00:01
Политика

Полтавская область Украины первой закончила подсчет голосов

Полтавская область Украины стала первой, где обработали 100% протоколов на выборах президента Украины 2019 в первом туре, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено в 01:49
Общество

Нам пишут. Хорошие дороги мы воруем сами у себя

Хочу обратить внимание еще раз на одну извечную проблему – на наши дороги.
Обновлено вчера в 18:47
Политика

США обсудили с Румынией и Испанией «агрессию России» в Черном море

Государственный секретарь США Майк Помпео провел встречи с министрами иностранных дел Румынии и Испании Теодором Мелешкану и Жозепом Боррелем в Вашингтоне, в рамках которых они обсудили «российскую агрессию» в Черном море.
Обновлено вчера в 21:34
Экономика

Детские игрушки могут подорожать в России на 20%

Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия

В авиакатастрофе погибла совладелица S7 Наталия Филева

В минувшее воскресенье в Германии в результате авиакатастрофы погибла совладелица авиационной группы S7 AirSpace Corporation 55-летняя Наталия Филева.
Обновлено вчера в 03:10
Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Общество

В Новосибирске текст «Тотального диктанта» зачитают Познер и Макаревич

В кинотеатре «Победа» текст зачитает писатель и критик Дмитрий Быков, в НГТУ — хоккеист «Сибири» Егор Миловзоров, уточнил Поздняков.
Обновлено в 01:13
Происшествия

В Китае при взрыве газа на похоронах пострадали 66 человек

Обновлено в 01:57
Авто

Рамный внедорожник Maxus D90 получил экономичный турбодизель

В настоящее время бензиновый Maxus D90 представлен в семи различных комплектациях.
Обновлено вчера в 09:53
Общество

Весна придет в Москву во второй половине апреля

По-настоящему весенняя теплая погода придет в Москву во второй половине апреля.
Обновлено в 01:32
Музыка

Лил Ким станцевала у собственного самолёта

В ролике рэперша вертит бёдрами в окружении облачённых в кожаные корсеты танцовщиц на фоне собственного частного самолёта.
Обновлено вчера в 15:11
Транспорт

«Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажный тариф

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля ввели безбагажные тарифы на некоторых направлениях.
Обновлено в 01:58
Политика

Глава российского МВД прибыл с визитом в КНДР

В сообщении ЦТАК говорится, что глава российского МВД Колокольцев вместе с сопровождающими прибыл в Пхеньян 1 апреля.
Обновлено вчера в 20:52
Шоу-бизнес

Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах

Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Актриса с дочерью отдыхает на островах.
Обновлено вчера в 10:01
Интернет

Мошенники обманом заставили пользователей сети смотреть рекламу

Киберпреступники обманом заставляли пользователей сети кликать на рекламные баннеры.
Обновлено вчера в 23:02
Общество

В Германии закрылась последняя норковая ферма

В городе Раден закрылась последняя в Германии норковая пушная ферма. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Обновлено в 00:28
Экономика

Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток

«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 миллиарда рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Обновлено в 01:14
Недвижимость

В крупных городах России зафиксирован рост цен на жилье

Самые высокие цены зафиксированы (среднестатистический "квадрат" и квартира в типовой новостройке): Москва – 205 тыс. руб. и 12 млн руб.; Санкт-Петербург – 122 тыс. руб. и 7,4 млн руб.; Сочи – 110 тыс. руб. и 6,5 млн руб. Самые низкие цены зафиксированы в Магнитогорске – квадратный метр стоит 30 тысяч рублей, а квартира в новостройке – 1,5 млн рублей.
Обновлено вчера в 06:25
Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

Россиянин разгромил офис газеты «Коммерсантъ»

В Екатеринбурге местный житель устроил погром в региональном представительстве газеты «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 16:04
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Обновлено вчера в 07:08
Политика

Британский парламент вновь отверг все варианты сделки по Brexit

Депутаты британского парламента вновь отвергли все варианты соглашения с Брюсселем об условиях выхода королевства из Евросоюза.
Обновлено в 01:41
Политика

Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении

Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено вчера в 20:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное