Энергетика
Нефть Brent поднялась в цене до уровня ноября прошлого годаРосбалт вчера в 13:38
В последний раз Brent была выше уровня $69 за баррель в середине ноября прошлого года. Цена майских фьючерсов на нефть WTI подросла на 2,36% — до $61,56 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Стоимость нефти марки Brent превысила 69 долларов за баррель впервые с ноября прошлого года
Эхо Москвывчера в 14:03
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 00:33, Ашберн
Общество
Петербург возглавил рейтинг самых везучих регионов России
Как бы ни было странно, но среди самых везучих регионов Москва оказалась всего на 4 месте.
Обновлено вчера в 09:35
Общество
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
Минус 35 гектаров Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Совладелица S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
В Германии в авиакатастрофе погибла совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено 31 марта в 23:04
Происшествия
В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар
Пожар произошёл в жилом доме на севере Москвы вблизи станции метро «Сокол», пострадал по меньшей мере один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 23:08
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Армия и оружие
Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС
Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.
Обновлено вчера в 20:01
Экономика
Минфин предложил увеличить НДС на напитки с сахаром
Минфин предложил отменить льготную десятипроцентную ставку НДС для сахаросодержащих алкогольных напитков.
Обновлено вчера в 06:17
Авто
Lamborghini решила отозвать претензии к бренду Aurus
Итальянский концерн Lamborghini в официальном порядке отозвал свои претензии по поводу использования бренда Aurus в России.
Обновлено вчера в 13:17
Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
Обновлено в 00:01
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика
Российские миллиардеры разбогатели на $20,5 млрд с начала года
Совокупное состояние российских миллиардеров за январь-март 2019 года выросло на $20,536 млрд.
Обновлено вчера в 07:55
Экономика
Орешкин сообщил о готовности дорожной карты развития туризма
Минэкономразвития разработало дорожную карту развития туризма, включающую льготы для инвесторов в отрасль, введение электронных виз и другие меры, сообщил журналистам в понедельник глава ведомства Максим Орешкин.
Обновлено вчера в 14:14
Наука
Приморские ученые предложили новый способ лечения рака груди
Применять антибиотик клофазимин во время химиотерапии одной из самых тяжелых форм рака груди в качестве блокатора Wnt-сигнальных путей предложили ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и их коллеги из Швейцарии.
Обновлено в 00:28
Кино
Премьера фильма «Коридор бессмертия» состоится 1 мая
Обновлено вчера в 15:06
Экономика
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте вырос до 52,8 пункта
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в марте вырос до 52,8 пункта с 50,1 пункта в феврале, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.
Обновлено вчера в 02:44
Происшествия
Аварию с затонувшим военным кораблем повторят в Норвегии
Обновлено вчера в 12:52
Армия и оружие
National Interest назвал российский истребитель МиГ-29 «монстром»
Американское издание The National Interest оценило российские многоцелевые истребители МиГ-29 после военных учений в Астраханской области, назвав эти самолеты «монстрами».
Обновлено вчера в 18:33
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа
Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 00:27
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 18:44
Авто
На долю дизельных легковых машин приходится 5% автопарка РФ
Обновлено вчера в 06:13
Общество
Детские игрушки могут подорожать в России на 20%
Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия
При обрушении здания в Саранске под завалами оказались два человека
«Произошло обрушение части фасадной стены здания на автовышку, в которой находились два человека, они находятся под завалами», — рассказали в МЧС.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия
NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии
Газета подчеркивает, что в 2004 году Блейн был обвинен в сексуальном насилии над женщиной в Лондоне, что грозило ему двумя годами за решеткой, однако после расследования полиция сняла с него обвинения.
Обновлено вчера в 18:07
Здоровье
В Минздраве сообщили об увеличении числа людей с аутизмом
Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Обновлено вчера в 20:48
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ
Обновлено вчера в 15:36
Общество
Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального
Обновлено вчера в 10:15
Политика
В Белом доме появится специалист по контролю ситуации с мигрантами
Белый дом рассматривает возможность назначения специального человека для надзора за усилиями администрации по сдерживанию потоков мигрантов на американо-мексиканской границе.
Обновлено вчера в 23:37
Здоровье
10-минутные упражнения могут избавить людей с артритом от инвалидности
Страдающие от артрита люди, которые уделяют хотя бы десять минут в день специальным физическим упражнениям, радикально снижают тем самым риск приобретения инвалидности — пишет информационное издание "Актуальные новости", ссылающееся на зарубежных ученых.
Обновлено вчера в 05:50