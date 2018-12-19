Энергетика

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $57
Комсомольская правда
вчера в 12:17

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE в Лондоне опустился на 4,6%. Стоимость сырья данной марки составила $56,99 за баррель. Известно, что в последний раз стоимость нефти Brent опускалась ниже $57 за баррель 20 октября 2017 года.
Комсомольская правдавчера в 12:17

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Почему цены на нефть упали до $56 за баррель

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С чем может быть связано снижение цен на нефть до годового минимума

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Краткосрочные риски дальнейшего снижения нефтяных цен сохраняются - «Нордеа Банк»

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Цены на нефть обвалились

РИА Новостивчера в 14:57
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Энергетика

Завод «Северо-Запад» поставил металлоконструкции для терминала СПГ

Обновлено в 04:48
Энергетика

Впервые с середины августа в России снизились недельные цены на бензин

За период с 11 по 17 декабря потребительские цены на бензин в России упали на 0,1%. Об этом говорится в отчетах Росстата.В течение пяти недель перед этим в ценах на бензин наблюдалась стабильность.
Обновлено в 08:49
Энергетика

Саудовский министр объяснил обвал цен на рынке нефти

Наблюдаемое падение цен на нефть объясняется временными факторами и с начала 2019 г. благодаря сделке ОПЕК+ по снижению добычи рынок стабилизируется, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.
Обновлено в 08:13
Энергетика

Правительство отказалось верить в рост цен из-за бензина

Вице-премьер Дмитрий Козак не намерен верить на слово сообщениям о том, что со следующего года цены на продукты пойдут вверх вслед за ростом цен на бензин для логистических и транспортных компаний.
Обновлено вчера в 12:15
Энергетика

Бензин в Венесуэле стал дешевле чашки кофе

В латиноамериканской стране, где не хватает даже туалетной бумаги, на самую мелкую монету - полболивара - можно купить минимум 8 тысяч литров бензина.
Обновлено в 08:46
Энергетика

Газовики пригрозили отключить от снабжения завод «Амурметалл»

Компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» с 25 декабря 2018 года планирует ввести полное ограничение газоснабжения предприятию «ТОРЕКС-Хабаровск» (бывший завод «Амурметалл») в связи с неоднократным нарушением сроков оплаты поставленного газа.
Обновлено вчера в 19:39
Энергетика

В ноябре Норвегия увеличила добычу углеводородов на 1,2%

Норвегия в ноябре увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 1,2% - до 1,88 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,857 млн б / с в предыдущий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).
Обновлено в 08:07
Энергетика

Правительство может возобновить рассмотрение Энергостратегии-2035

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что власти могут вернуться к рассмотрению Энергостратегии РФ до 2035 года после того, как пройдет инвентаризация месторождения.
Обновлено в 08:58
Энергетика

Иран обнаружил 40 новых нефтегазовых месторождений

Национальная иранская нефтяная компания сообщила об обнаружении до 40 новых месторождений углеводородов: как на суше, так и на шельфе.
Обновлено в 06:53
Энергетика

Австрийская OMV получила 5% в концессии на разработку газа в ОАЭ

Австрийская нефтегазовая компания OMV получила долю в 5% в концессии на разработку крупного газового месторождения Гаша (Ghasha Concession) в ОАЭ.
Обновлено в 07:16
Энергетика

Чукотка наращивает добычу и потребление природного газа

17 декабря стало известно, что за 11 месяцев 2018 года добыча природного газа на Чукотке выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 28,55 млн кубометров.
Обновлено вчера в 14:50
Энергетика

В Югре за год производится 2 млн. тонн нефтепродуктов

2 млн. тонн нефтепродуктов, что произведут из них, отличает глубина переработки до 32%.
Обновлено вчера в 22:31
Энергетика

В Белоруссии приняли новый бюджет с учетом налогового маневра в России

Нижняя палата белорусского парламента в первом чтении приняла проект республиканского бюджета на 2019 год.
Обновлено вчера в 05:38
Энергетика

Жители Дона задолжали более 1 млрд. рублей за газ

Долги жителей Ростовской области за газ превысили 1 млрд. рублей.
Обновлено вчера в 13:59
Энергетика

ЕК следит за выполнением «Газпромом» антимонопольных обязательств

Еврокомиссия продолжает мониторинг выполнение "Газпромом" обязательств в рамках решения по антимонопольному делу, заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер на пресс-конференции.
Обновлено вчера в 07:32
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