Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE в Лондоне опустился на 4,6%. Стоимость сырья данной марки составила $56,99 за баррель. Известно, что в последний раз стоимость нефти Brent опускалась ниже $57 за баррель 20 октября 2017 года.

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Энергетика Энергетика Впервые с середины августа в России снизились недельные цены на бензин За период с 11 по 17 декабря потребительские цены на бензин в России упали на 0,1%. Об этом говорится в отчетах Росстата.В течение пяти недель перед этим в ценах на бензин наблюдалась стабильность.

Энергетика Энергетика Саудовский министр объяснил обвал цен на рынке нефти Наблюдаемое падение цен на нефть объясняется временными факторами и с начала 2019 г. благодаря сделке ОПЕК+ по снижению добычи рынок стабилизируется, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

Энергетика Энергетика Правительство отказалось верить в рост цен из-за бензина Вице-премьер Дмитрий Козак не намерен верить на слово сообщениям о том, что со следующего года цены на продукты пойдут вверх вслед за ростом цен на бензин для логистических и транспортных компаний.

Энергетика Энергетика Бензин в Венесуэле стал дешевле чашки кофе В латиноамериканской стране, где не хватает даже туалетной бумаги, на самую мелкую монету - полболивара - можно купить минимум 8 тысяч литров бензина.

Энергетика Энергетика Газовики пригрозили отключить от снабжения завод «Амурметалл» Компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» с 25 декабря 2018 года планирует ввести полное ограничение газоснабжения предприятию «ТОРЕКС-Хабаровск» (бывший завод «Амурметалл») в связи с неоднократным нарушением сроков оплаты поставленного газа.

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Энергетика Энергетика Правительство может возобновить рассмотрение Энергостратегии-2035 Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что власти могут вернуться к рассмотрению Энергостратегии РФ до 2035 года после того, как пройдет инвентаризация месторождения.

Энергетика Энергетика Иран обнаружил 40 новых нефтегазовых месторождений Национальная иранская нефтяная компания сообщила об обнаружении до 40 новых месторождений углеводородов: как на суше, так и на шельфе.

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Энергетика Энергетика Чукотка наращивает добычу и потребление природного газа 17 декабря стало известно, что за 11 месяцев 2018 года добыча природного газа на Чукотке выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 28,55 млн кубометров.

Энергетика Энергетика В Югре за год производится 2 млн. тонн нефтепродуктов 2 млн. тонн нефтепродуктов, что произведут из них, отличает глубина переработки до 32%.

Энергетика Энергетика В Белоруссии приняли новый бюджет с учетом налогового маневра в России Нижняя палата белорусского парламента в первом чтении приняла проект республиканского бюджета на 2019 год.

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