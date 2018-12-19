Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $57Комсомольская правдавчера в 12:17
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE в Лондоне опустился на 4,6%. Стоимость сырья данной марки составила $56,99 за баррель. Известно, что в последний раз стоимость нефти Brent опускалась ниже $57 за баррель 20 октября 2017 года.
Комсомольская правдавчера в 12:17
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Энергетика
Завод «Северо-Запад» поставил металлоконструкции для терминала СПГ
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