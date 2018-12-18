Энергетика
Нефть Brent за сутки подешевела более чем на 6% и опустилась ниже $56
Нефть Brent за сутки подешевела более чем на 6% и опустилась ниже $56REGNUMвчера в 15:26
В ходе вечерних торгов стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в феврале временно снижалась до $55,89 за баррель. В последний раз стоимость нефти данной марки опускалась до такой отметки 12 октября 2017 года.
REGNUMвчера в 15:26
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Энергетика
Котировки нефти стабилизировались после падения
Котировки нефти стабилизируются во вторник после падения более чем на $3 за баррель накануне, следует из данных бирж.
Обновлено в 01:47
Энергетика
Козак предупредил о новом повышении цен на бензин с 1 января 2019
Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что правительство ожидает рост цен на бензин с 1 января 2019 года, однако он не будет «галопирующим».
Обновлено вчера в 11:46
Энергетика
Производство суррогатного топлива в России стало невыгодным
Как следствие, нафта внутри страны тоже подорожала, превзойдя цену товарного бензина Аи-92 и сделав производство суррогата экономически невыгодным.
Обновлено вчера в 09:02
Энергетика
ЕК следит за выполнением «Газпромом» антимонопольных обязательств
Еврокомиссия продолжает мониторинг выполнение "Газпромом" обязательств в рамках решения по антимонопольному делу, заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер на пресс-конференции.
Обновлено вчера в 07:32
Энергетика
Жители Дона задолжали более 1 млрд. рублей за газ
Долги жителей Ростовской области за газ превысили 1 млрд. рублей.
Обновлено вчера в 13:59
Энергетика
Иран объявил об обнаружении новых месторождений нефти и газа
Ответственный сотрудник Национальной иранской нефтяной компании Салеф Хенди сообщил, что в стране обнаружено четыре десятка новых месторождений нефти и газа – как «сухопутных», так и шельфовых.
Обновлено вчера в 12:38
Энергетика
Минэнерго ожидает рекордных объемов добычи газа в России
В этом году прогнозируемые показатели могут вырасти на 5% и достичь отметки в 723 млрд кубометров газа.
Обновлено вчера в 19:33
Энергетика
Чукотка наращивает добычу и потребление природного газа
17 декабря стало известно, что за 11 месяцев 2018 года добыча природного газа на Чукотке выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 28,55 млн кубометров.
Обновлено вчера в 14:50
Энергетика
Правительство может вернуться к рассмотрению Энергостратегии-2035
Правительство может вернуться к рассмотрению Энергостратегии России до 2035 года после завершения инвентаризации месторождений, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 11:57
Энергетика
Сейм Литвы одобрил покупку СПГ-терминала
Парламент Литвы сегодня, 18 декабря, утвердил решение правительства о покупке до 2024 года судна-хранилища СПГ-терминала Independence в Клайпеде, который в настоящий момент Литва арендует у норвежской компании Hoegh LNG, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 06:33
Энергетика
В Белоруссии приняли новый бюджет с учетом налогового маневра в России
Нижняя палата белорусского парламента в первом чтении приняла проект республиканского бюджета на 2019 год.
Обновлено вчера в 05:38
Энергетика
В Югре за год производится 2 млн. тонн нефтепродуктов
2 млн. тонн нефтепродуктов, что произведут из них, отличает глубина переработки до 32%.
Обновлено вчера в 22:31
Энергетика
ОМК инвестирует более 165 млрд руб. в развитие ВМЗ
Согласно презентации Натальи Ереминой, программа развития ВМЗ включает три производственных проекта: 40,7 млрд рублей пойдет на развитие дивизиона нефтегазопроводных труб, 69,7 млрд рублей – на строительство электрометаллургического комплекса, 52,6 млрд руб. – на создание производства бесшовных труб.
Обновлено 17 декабря в 12:27
Энергетика
Exxon ставит на Пермский бассейн несмотря на обвал цен
Несмотря на довольно вялое начало в ЗападномТехасе и Нью-Мексико, на сегодняшний день у Exxon в управлении больше скважин, чем у Concho Resources, которая ранее в этом году объявила о слиянии с RSP Permian для создания одного из крупнейших геологоразведывательных предприятий в Пермском бассейне.
Обновлено вчера в 05:42
Энергетика
В Литве электроэнергия подорожала на девять процентов
За последнюю неделю стоимость электроэнергии в Литве возросла на девять процентов, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
Обновлено вчера в 12:00