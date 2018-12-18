Энергетика
Нефть впервые за 15 месяцев упала ниже $48 за баррель
Нефть впервые за 15 месяцев упала ниже $48 за баррельProfinance.ru04:48
Цены на нефть на торгах во вторник 18 декабря продолжают негативную динамику. Котировки февральских фьючерсов на Brent, которые торгуются на лондонской бирже ICE, снижаются на 4.63% до $57.49 за баррель.
Profinance.ru04:48
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Энергетика
В 2018 году Россия вышла на рекордные объемы добычи нефти и газа
По прогнозам Минэнерго, добыча газа в стране по итогам 2018 года составит около 723 млрд куб. м, что на 5% выше прошлогодних показателей, экспорт при этом вырастет на 9,3% — до 245 млрд куб. м.
Обновлено в 09:37
Энергетика
Производство суррогатного топлива в России стало невыгодным
Как следствие, нафта внутри страны тоже подорожала, превзойдя цену товарного бензина Аи-92 и сделав производство суррогата экономически невыгодным.
Обновлено в 09:02
Энергетика
Судьба цен на нефть оказалась в зависимости от России
В случае выхода России из соглашения Организации стран-экспортеров нефти и государств, не входящих в картель (ОПЕК+), цены на нефть могут рекордно взлететь.
Обновлено в 09:34
Энергетика
Сейм Литвы одобрил покупку СПГ-терминала
Парламент Литвы сегодня, 18 декабря, утвердил решение правительства о покупке до 2024 года судна-хранилища СПГ-терминала Independence в Клайпеде, который в настоящий момент Литва арендует у норвежской компании Hoegh LNG, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 06:33
Энергетика
Более одного млрд рублей задолжали за газ ростовчане в 2018 году
Жители Ростова в 2018 году задолжали за газ более одного млрд рублей. Наибольшая задолженность у предприятий города.
Обновлено в 10:57
Энергетика
Северная Корея нашла выход для обеспечения себя газом на фоне санкций
Власти Северной Кореи придумали, как сократить свою зависимость от импорта топлива на фоне жесткого режима санкций, сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 08:45
Энергетика
Ливия сообщила о форс-мажоре на крупнейшем месторождении Эль-Шарара
Фото: STR / EPA Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) объявила о форс-мажорных обстоятельствах относительно работы на месторождении Эль-Шарара.
Обновлено в 00:30
Энергетика
В Москве подвели итоги 2018 года для нефтегазовой отрасли
Участники представили краткие итоги отрасли в 2018 году и озвучили прогнозы на 2019 год.
Обновлено в 07:23
Энергетика
Нефть формирует базу для старта вверх
«На этой неделе самой главной статистикой для нефтяного рынка станут данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов, а также данные от Baker Hughes по количеству активных буровых установок», — отметил Капустянский.
Обновлено вчера в 05:02
Энергетика
В Калининградской области изменится тариф на газ
Цена кубометра газа для отопления поднимется с 6,83 руб. за кубометр до 6,95 руб. за кубометр. Изменится и ценник на сжиженный газ.
Обновлено в 03:57
Энергетика
Россияне уверены в дальнейшем росте цен на бензин
Среди наиболее существенных факторов повышения цен участники опроса называли: алчность нефтяных компаний, их стремление к наживе — 9%, плохая работа руководства страны, экономическая политика государства — 8%, состояние экономики, общий рост цен — 4%. Треть водителей говорят, что с подорожанием бензина стали ездить на машине реже.
Обновлено вчера в 07:25
Энергетика
Exxon ставит на Пермский бассейн несмотря на обвал цен
Несмотря на довольно вялое начало в ЗападномТехасе и Нью-Мексико, на сегодняшний день у Exxon в управлении больше скважин, чем у Concho Resources, которая ранее в этом году объявила о слиянии с RSP Permian для создания одного из крупнейших геологоразведывательных предприятий в Пермском бассейне.
Обновлено в 05:42
Энергетика
«Тепловая компания» заплатит Минимущества 28 миллионов рублей
Арбитражный суд Омской области 28 августа решил удовлетворить требования ООО «Омскгазстройэксплуатация» и взыскал с должника 27,8 млн рублей.
Обновлено вчера в 06:43
Энергетика
Цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже упала
На Нью-Йоркской товарной бирже зафиксировано снижение фьючерсной цены на легкую сырую нефть с поставкой в январе 2019 года, которая упала на 1,32 доллара и составила 49,88 доллара за баррель при завершении торговой сессии, передает «Синьхуа».
Обновлено вчера в 16:03
Энергетика
40% газовых активов в Северном море продает Кувейт
Государственный инвестиционный фонд Кувейта планирует активы в Северном море подразделению инвестбанка JPMorgan Государственный инвестиционный фонд Кувейта планирует продать 40% своих газовых активов в Северном море подразделению инвестбанка JPMorgan на сумму около 1,5 млрд фунтов стерлингов ($1,9 млрд).
Обновлено в 02:00