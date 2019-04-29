Нефть Brent подешевела до $71,75 за баррельИнтерфакс 01:43

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени подешевели на $0,4 (на 0,55%) - до $71,75 за баррель. В пятницу их цена упала на $2,2 (на 2,96%), составив на закрытие $72,15 за баррель.

Нефть Brent подешевела до $71,75 за баррель

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