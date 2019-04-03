Энергетика
Нефть Brent подешевела до $69,3 за баррель на росте запасов в СШАИнтерфакс вчера в 10:44
Стоимость фьючерса на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала к этому времени на 16 центов - до $62,42 за баррель. Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 29 марта, увеличились на 7,24 млн баррелей, до 449,52 млн баррелей.
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