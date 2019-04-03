Нефть Brent подешевела до $69,3 за баррель на росте запасов в СШАИнтерфакс вчера в 10:44

Стоимость фьючерса на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала к этому времени на 16 центов - до $62,42 за баррель. Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 29 марта, увеличились на 7,24 млн баррелей, до 449,52 млн баррелей.

Нефть Brent подешевела до $69,3 за баррель на росте запасов в США

Кино Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Георгия Данелии Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Георгия Данелии, который скончался в четверг в возрасте 88 лет.

Космос «Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.

Экономика Счетная палата проверит выполнение нацпроектов СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.

Здоровье Срок предоставления бесплатных путевок для лечения за рубежом могут увеличить Российское министерство здравоохранения опубликовало проект регламента по предоставлению бесплатных путевок для лечения за рубежом.

Происшествия В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.

Политика Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей на его дебатах с Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать ведущей предстоящих дебатов с президентом Украины Петром Порошенко.

Общество Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.

Космос Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.

Здоровье Основные причины отрыва тромба назвал эксперт Главными причинами образования тромбов доктор называет малоподвижный образ жизни, злоупотребление спиртными напитками, курение и хронические болезни.

Экономика Сбербанк запустил мгновенные переводы по номеру телефона в страны СНГ Сбербанк запустил сервис мгновенных денежных переводов по ФИО и номеру телефона в страны ближнего зарубежья.

Происшествия Против мэра Евпатории возбудили второе уголовное дело Как сообщало ИА REGNUM, главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали сотрудниками ФСБ 3 апреля, возбудив против него уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Политика Путин утвердил новый комплекс мер безопасности в школах Президент России Владимир Путин утвердил дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в школах.

Происшествия В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл» Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.

Армия и оружие В Венесуэле допустили прибытие в страну новых военных из России Замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль рассказал, что российские военные могут вновь приехать в южноамериканскую страну в соответствии с действующими соглашениями о военно-техническом сотрудничестве с Россией.

Происшествия Карлоса Гона снова арестовали в Японии Прокуратура Токио снова арестовала экс-главу компании Nissan Карлоса Гона, который был отпущен под залог в марте.

Политика Путин пригласил президента Анголы в Сочи Осенью в Сочи пройдет форум "Россия-Африка". Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с ангольским коллегой.

Авто Российский авторынок в марте вернулся к росту Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.

Политика Улицу разведчика Кудри в Киеве переименуют в честь сенатора Маккейна Депутаты Киевского городского совета поддержали переименование одной из центральных улиц украинской столицы, названной в честь разведчика Ивана Кудри, в улицу Джона Маккейна — американского сенатора-республиканца, который умер в конце августа прошлого года.

Армия и оружие В России обнаружили «парапсихологический спецназ» По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.