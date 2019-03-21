Энергетика

Нефть Brent подешевела до $67,8 за баррельИнтерфакс 01:27

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве подешевели на $0,09 (на 0,13%) - до $67,77 за баррель. В предыдущий день их цена опустилась на $0,64 (на 0,93%), составив на закрытие $67,86 за баррель.
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Стоимость нефти Brent снижается, но остается выше $67 за баррель

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Цены на нефть рухнули на 2%

REGNUM12:28

Нефть продолжает дешеветь

Эхо Москвы01:47

Цена нефти марки Brent снизилась до $67,73 за баррель

Московский Комсомолец01:38

Нефть продолжает дешеветь

Финмаркет11:43

Нефть Brent подешевела до $67,8 за баррель

Интерфакс01:27

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:24
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Спорт

Апелляцию Васильевой отклонили, биатлонистка будет дисквалифицирована

Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) отклонило апелляцию российской биатлонистки Маргариты Васильевой по делу о пропуске трёх допинг-тестов.
Обновлено в 12:36
Политика

Трамп заявил о намерении США признать Голанские высоты израильскими

«После 52 лет пришло время для Соединённых Штатов полностью признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, которые имеют стратегическое значение для Израиля и региональной стабильности», — написал он.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

Видео убийства полицейского в Нижнекамске оказалось в сети

Обновлено в 13:27
Экономика

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Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие

США объявили об избавлении Сирии от ИГ

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) больше не контролирует территории в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
Обновлено в 12:14
Культура

Музей Эрарта пошутил по поводу дефиле в стрингах в Третьяковке

В Эрарте выразили поддержку коллегам из Третьяковки, «которую недавно посетил персонаж в алых стрингах».
Обновлено в 13:30
Общество

В Забайкалье помогут многодетной матери, вызвавшей слезы у губернатора

Обновлено в 06:00
Космос

NASA сообщило о проблеме астронавтов при работе в открытом космосе

На следующей неделе Макклейн предстоит работа на внешней поверхности МКС с Кристиной Кок, и это станет первым в истории «чисто женским» выходом в открытый космос.
Обновлено в 13:53
Общество

Внуки маршалов подают в суд из-за шутки Comedy Woman

Внуки маршалов Баграмяна и Конева подают в суд на телеканал ТНТ. Родственников военных возмутило шоу Comedy Woman.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Редкую змеевидную рыбу нашли на пляже в США

Американка Кэндис Вудбери нашла на побережье в штате Вашингтон странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем.
Обновлено в 10:41
Спорт

Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира

Обновлено в 13:16
Армия и оружие

МИД РФ заявил о мерах в ответ на испытания противоракеты США

Если Соединенные Штаты реализуют свои планы по испытанию противоракеты SM-3 Block ІІА, Москва примет ответные меры, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
Обновлено в 14:43
Общество

Доренко ответил на призывы лишить его эфиров

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко заявил, что призывы ограничить его участие в эфирах со стороны главы Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного — лишь попытка отвлечь внимание от действий самого дрессировщика.
Обновлено в 12:05
Экономика

Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»

Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
Обновлено в 13:59
Политика

Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне

Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.
Обновлено в 14:02
Политика

«Газпром» предложил серьезное снижение цен на газ для Украины

После встречи премьера Дмитрия Медведева и главы «Газпрома» Алексея Миллера с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и политиком Виктором Медведчуком в Москве лидер энергетической корпорации сделал резонансное заявление.
Обновлено в 10:35
Общество

Победительницу конкурса «Мисс Москва-2018» лишили титула и короны

Алесю Семеренко лишили титула «Мисс Москва-2018» из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 11:30
Экономика

Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.
Обновлено в 09:55
Экономика

Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).
Обновлено в 08:23
Футбол

Шевченко назвал своего наследника в «Милане»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о нападающем «Милана» Кшиштофе Пентеке.
Обновлено в 14:21
Общество

Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников

Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих.
Обновлено в 04:22
Политика

Жителям ДНР выдадут полмиллиона российских паспортов

Сама стала свидетельницей проверки готовности пункта выдачи паспортов на Матвеевом Кургане к началу работы — приезжал какой-то высокий чин из РФ.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку

В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
Обновлено в 05:00
Финансы

«Газпром» хочет перейти на рубли и юани во взаиморасчетах с Китаем

Планируется, что в ближайшем будущем «Газпром» и Китай будут вести совместные дела в российских рублях и китайских юанях.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Украинец Гриб объявил голодовку после обвинительного приговора

Украинец Павел Гриб, осужденный за призыв к теракту на территории РФ, заявил о бессрочной голодовке после того, как в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону ему был зачитан обвинительный приговор.
Обновлено в 07:42
Политика

В России началась «миграционная амнистия» для граждан Киргизии

Аналогичные акции представители миграционных служб России уже проводили в октябре и декабре 2018 года — тогда ими воспользовались более 100 тысяч жителей Киргизии, совершившие незначительные нарушения законодательства.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес

Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей

Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Все судьи томского районного суда ушли в отставку

Квалификационная коллегия судей (ККС) Томской области сообщила, что судьи Молчановского районного суда в полном составе ушли в отставку из-за отмены оправдательного приговора, который они вынесли двум полицейским Молчановского района.
Обновлено в 13:31
Футбол

Молодежная сборная России обыграла Швецию в товарищеском матче

Молодежная сборная России нанесла поражение Швеции в товарищеском матче.
Обновлено в 13:56
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