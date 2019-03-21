Нефть Brent подешевела до $67,8 за баррельИнтерфакс 01:27

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве подешевели на $0,09 (на 0,13%) - до $67,77 за баррель. В предыдущий день их цена опустилась на $0,64 (на 0,93%), составив на закрытие $67,86 за баррель.

Нефть Brent подешевела до $67,8 за баррель

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