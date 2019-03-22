Нефть Brent подешевела до $67,8 за баррельИнтерфакс 01:27

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве подешевели на $0,09 (на 0,13%) - до $67,77 за баррель. В предыдущий день их цена опустилась на $0,64 (на 0,93%), составив на закрытие $67,86 за баррель.

Нефть Brent подешевела до $67,8 за баррель

Политика Рогозин объявил о вступлении России в космическую гонку Генеральный директор корпорации «Роскосмос» сообщил, что Россия вступает в космическую гонку с другими государствами.

Происшествия После приговора Гриб объявил голодовку Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.

Политика ЕС дал Великобритании последний шанс для Brexit Парламентарии опасаются, что Великобритания окажется втянута в таможенный союз с ЕС после выхода из блока, если стороны не смогут заключить торговое соглашение.

Общество Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спорт Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Футбол Футболисты ФК «Урожай» получили зарплату с помощью судебных приставов Как ранее сообщали «Кубанские новости», ФК «Урожай», ставший преемником футбольной «Кубани», накопил трехмесячный долг по зарплате.

Экономика Самозанятые россияне столкнулись с блокировками счетов в банках Многие самозанятые россияне столкнулись с блокировкой счетов в банках, об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на налоговых экспертов.

Происшествия Дело обвиняемого в шпионаже норвежца Берга поступило в Мосгорсуд Генпрокуратура утвердила обвинительное заключения в отношении норвежца Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, дело поступило в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.

Общество Панин назвал «хайпом» заявление на него за слова о РФ Назвав Российскую Федерацию "грязной, уголовной и гомофобной" страной, российский актер Алексей Панин снова оказался в центре скандала, который на этот раз может обернуться для него уголовным преследованием.

Шоу-бизнес Запашный ответил Невзорову на сарказм о смерти Началовой Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал слова журналиста Александра Невзорова о смерти певицы Юлии Началовой.

Армия и оружие Главарь ИГ растолстел и покрасился Главарь террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади изменил свою внешность.

Происшествия В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.

Шоу-бизнес Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.

Политика Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.

Экономика Медведев потребовал повысить эффективность ФЦП по развитию космодромов Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил низкую эффективность реализации за 2018 год федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» и поручил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину принять меры по повышению ее эффективности в 2019 году.

Армия и оружие Юрий Борисов рассказал о судьбе гособоронзаказа на самолеты Ил-476 По словам вице-премьера, Минобороны рассматривает Ил-476 в качестве основного самолета военно-транспортной авиации, и намерено до 2030 года закупить более сотни таких машин, не считая топливозаправщиков, которые также создаются на базе Ил-476.

Происшествия Украина обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро Харькова.

Экономика Силуанов раскритиковал уровень реализации нацпроектов в регионах Нацпроекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни.

Общество Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих.

Общество Самарские депутаты предложили отчислять из детсадов за прогулы Письмо на имя министра просвещения РФ Ольги Васильевой подготовил комитет по образованию Самарской губернской Думы Самарские депутаты предложили внести поправки в закон "Об образовании", согласно которым малышей можно будет отчислять из детских садов за прогулы без уважительных причин, сообщает "Российская газета".

Политика КПРФ попросила ВС опротестовать отказ Грудинину в депутатском мандате Ранее Зюганов сообщил, что ЦК КПРФ принял решение передать депутатский мандат, ставший вакантным после смерти Жореса Алферова, Грудинину.

Футбол Футболист «Локомотива» Баринов вызван в сборную России Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов получил вызов в сборную России на матч второго тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против сборной Казахстана.

Происшествия При столкновении двух автобусов в Гане погибли десятки человек Два пассажирских автобуса столкнулись на западе Ганы. Об этом сообщило местное издание Mynewsgh.

Финансы Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.