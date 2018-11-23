Январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 по московскому времени 23 ноября опустился на $0,56 (0,89%) - до $62,04 за баррель. По итогам сессии в четверг Brent упала на $0,88 (1,39%), до $62,60 за баррель.

Нефть Brent подешевела до $62 за баррель

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