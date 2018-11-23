Энергетика
Январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 по московскому времени 23 ноября опустился на $0,56 (0,89%) - до $62,04 за баррель. По итогам сессии в четверг Brent упала на $0,88 (1,39%), до $62,60 за баррель.
Интерфакс00:14
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Энергетика
Дизтопливо в России за неделю подорожало на рубль
Дизельное топливо в России за период с 12 по 18 ноября 2018 года подорожало на 1 рубль - до 46,29 рубля за 1 л. В то же время средние потребительские цены на бензин не изменились, сообщил Росстат.
Обновлено в 04:11
Энергетика
Газпром планирует освоить 1,3 трлн рублей инвестиций в 2019 году
Общий объём освоения инвестиций компанией «Газпром» составит 1,3 трлн рублей в следующем году.
Обновлено в 02:30
Энергетика
Почему метод «альтернативной котельной» защищает от скачка цен
Тарифообразование по методу "альтернативной котельной" означает качественное и надежное теплоснабжение для потребителя, а для инвестора — стабильность, заявил Королев.
Обновлено в 01:27
Энергетика
Газовое месторождение открыла OMV в Румынии
По расчетам, первоначальный объем добычи превысит 190 тысяч кубометров газа в сутки OMV Petrom, румынская «дочка» OMV, открыла газовое месторождение на юго-западе Румынии.
Обновлено в 03:55
Энергетика
«Маршал Василевский» прорвет блокаду
Судно обеспечит газовую безопасность Калининграда Регазификационное судно "Маршал Василевский", построенное в Южной Корее и проходившее загрузку сжиженным газом в Сингапуре, в четверг направилось с рейда Сингапура в Калининград, следует из данных портала Marinetraffic.
Обновлено в 04:17
Энергетика
Разработана программа газификации Красноярского края до 2023 года
Разработана 5-летняя программа газификации Красноярского края.
Обновлено в 03:17
Энергетика
Долги теплоснабжающих организаций области достигли почти 800 млн руб
Сумма просроченной дебиторской задолженности теплоснабжающих организаций Ростовской области перед Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону на 1 ноября 2018 г. составила 788 млн руб. Об этом Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону сообщил 22 ноября 2018 г. Это почти на 500 млн руб. больше, чем за аналогичный период 2017 г. (YoY).
Обновлено в 03:33
Энергетика
ТЭЦ в Алма-Ате планируют перевести на газ
В целях улучшения экологической ситуации в Алма-Ате власти Казахстана планируют переоборудовать ТЭЦ-2 на газовое топливо, заявил заместитель министра энергетики Казахстана Сабит Нурлыбай на парламентских слушаниях во вопросам перехода республики к «зеленой» экономике, сообщает 23 ноября агентство «КазТАГ».
Обновлено в 03:19
Энергетика
На Новопортовском месторождении добыто 15 млн т нефти
На Новопортовском месторождении – флагманском активе "Газпром нефти" в Арктике – добыто 15 млн тонн нефти с начала реализации проекта.
Обновлено вчера в 06:33
Энергетика
Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть до 50 долларов
Средняя цена нефти Urals в 2019 году ожидается на уровне 63,4 Минэкономразвития РФ прогнозирует снижение цен на нефть до 50 долларов к 2025-2030 годам, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максима Орешкина.
Обновлено вчера в 17:28
Энергетика
ТГК-1 перейдет на физический метод учета расходов
Комитет по тарифам после детального анализа расчетных тарифов предложил перейти ПАО «ТГК-1» на физический метод распределения расхода условного топлива между электрической и тепловой энергией, начиная с нового года.
Обновлено вчера в 12:07
Энергетика
В Дагестане наложили три штрафа на «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
На предприятие был наложен штраф в размере 3 млн рублей — по миллиону за каждое нарушение.
Обновлено в 01:21
Энергетика
Вопрос ценовой политики для ТМК остается открытым
По данным ТМК локомотивом роста станет увеличение спроса со стороны "Газпрома", на который в этом году придется, согласно ожиданиям ТМК, около 55% от общего объема потребления ТБД в РФ, а в 2022 году - 70%.
Обновлено в 04:00
Энергетика
Маслик объяснил, почему ПП-8 закупает солярку по 60 рублей за литр
Директор МП ПП №8 Виталий Маслик объяснил покупку своим предприятием 5 млн литров зимней солярки по 60 рублей за литр.
Обновлено в 04:43
Энергетика
Время «заматывать шланги». Акцизы на топливо уничтожают инфраструктуру АЗС
Участники рынка, выступавшие на пресс-конференции, оценили ситуацию с топливом как «катастрофическую»: в независимой рознице наблюдается дефицит бензина (и в особенности зимнего дизеля) и массовый отток клиентов в пользу вертикально интегрированных компаний (ВИНК), которые усиленно демпингуют, компенсируя свои убытки от работы на российском рынке за счет премиальных экспортных поставок.
Обновлено вчера в 17:43