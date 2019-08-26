Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 по московскому времени в понедельник составила $59,18 за баррель, что на $0,16 (0,27%) ниже уровня предыдущей сессии.

Нефть Brent подешевела до $59,18 за баррель

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