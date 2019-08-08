Энергетика

Мировые цены на нефть снижаютсяRT на русском 01:01

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,15%, составив $52,46 за баррель.
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