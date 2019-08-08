Энергетика

Нефть Brent подешевела до $57,27 за баррель после подорожания наканунеИнтерфакс 01:23

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:56 по московскому времени подешевели на $0,11 (на 0,19%) - до $57,27 за баррель. В четверг их цена поднялась на $1,15 (на 2,05%), составив на закрытие $57,38 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нефть Brent подешевела до $57,27 за баррель после подорожания накануне

Интерфакс01:23

Нефть Brent поднялась до $59 за баррель

REGNUM10:19

Нефть дорожает в среднем на 2-3% в рамках снижения запасов в мире

ПРАЙМ13:21

Рост цен на нефть ускорился на торгах в пятницу, но рынок не избежал недельного падения

Финмаркет11:57

Стоимость нефти марки Brent упала до $57,26 за баррель

Московский Комсомолец01:12

Нефть марки Brent подорожала на 3% после резкого снижения накануне

Коммерсантъвчера в 02:00

Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%

Вести ФМ07 августа в 13:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:51, Вашингтон
Происшествия

Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти

Обновлено в 18:04
Политика

В Совфеде заявили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму

Глава специальной комиссии Андрей Климов отметил, что протестные акции в Москве сопровождались провокациями.
Обновлено вчера в 14:39
Космос

Хаббл демонстрирует новый портрет Юпитера

Как и в случае с предыдущими снимками Юпитера, сделанными Хабблом, новое изображение подтверждает, что шторм, который бушевал на поверхности Юпитера в течение, по крайней мере, 150 лет, продолжает сокращаться.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

На арсенале под Ачинском произошли новые взрывы

На военном складе боеприпасов под Красноярском снова начали взрываться снаряды. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 10:45
Политика

Экс-президент Панамы признан невиновным в шпионаже

Верховный суд Панамы признал бывшего президента страны Рикардо Мартинелли невиновным в шпионаже.
Обновлено в 21:36
Шоу-бизнес

Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве

В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Энергетика

«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков

В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено в 08:07
Здоровье

Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди

Показатель отражает количество зарегистрированных случаев заболеваемости на 100 тысяч соответствующего населения, при этом у одного человека может быть несколько заболеваний.
Обновлено в 20:13
Армия и оружие

КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря

КНДР запустила в субботу два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.
Обновлено в 20:48
Политика

Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат

Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Происшествия

На Камчатке произошло сильное землетрясение

Обновлено в 20:19
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 15:40
Футбол

Первый забитый мяч сезона АПЛ оказался автоголом

Обновлено в 15:32
Армия и оружие

Деградирующий базар: как развивается оружейная торговля Украины

Богатое наследство Общеизвестно, что после распада СССР Украина получила одну из самых мощных в мире военных группировок: на территории Киевского, Одесского и Прикарпатского военных округов базировалось множество частей и соединений, в составе которых насчитывалось около 9000 танков, 11000 БМП и БТР, 18000 артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня и 2800 самолетов и вертолетов.
Обновлено в 17:02
Политика

В Британском музее появились банкноты с изображением Бориса Джонсона

Фейковые банкноты с изображением премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона появились в коллекции Британского музея.
Обновлено в 14:55
Экономика

Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию

Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 12:11
Кино

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено в 14:53
Политика

В Госдепе призвали КНР обеспечить защиту американских дипломатов

В Государственном департаменте США призвали власти Китая обеспечить защиту американских дипломатов в соответствии с Венской конвенцией.
Обновлено в 19:52
Баскетбол

Российские баскетболисты обыграли Италию в товарищеском турнире

Сборная России по баскетболу обыграла команду Италии в рамках товарищеского турнира в Вероне.
Обновлено в 18:18
Политика

В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате

Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Здоровье

Девочка целый месяц лечилась после поцелуя родственников

Обновлено в 11:40
Футбол

Нойштедтер и Филипп проводят первую тренировку в «Динамо»

Новички «Динамо» Максимилиан Филипп и Роман Нойштедтер сегодня проводят первую тренировку в составе бело-голубых.
Обновлено в 12:06
Спорт

Логинов снова отказался подписывать контракт с СБР

Александр Логинов 9 августа в очередной раз отказался подписывать договор с Союзом биатлонистов России, проведя переговоры в офисе организации с ее исполнительным директором.
Обновлено в 17:19
Общество

Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой

Обновлено в 08:11
Транспорт

Строители объяснили появление поезда на Крымском мосту

Строители Крымского моста отреагировали на данные о том, что там был замечен поезд. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:31
Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено в 19:50
Шоу-бизнес

Рики Мартин впервые показал семимесячную дочку

Показывать нового члена семьи артист не спешил. Лишь 9 августа Мартин опубликовал фото с семимесячной малышкой.
Обновлено в 08:16
Экономика

На Кипре задержали разыскиваемого в России приморского бизнесмена

Приморский бизнесмен Игорь Польченко был задержан правоохранителями на Кипре, он был объявлен в международный розыск после того, как в России его обвинили в махинациях с кредитами ряда крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:38
Политика

Минсельхоз не дал запретить уничтожение санкционных продуктов

Минсельхоз выступил против запрета на уничтожение запрещенных ко ввозу продуктов из США и Европы.
Обновлено в 10:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное