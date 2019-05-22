Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррельREGNUM 14:20
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 15:25, Ашберн
Гаджеты
Apple представила новый MacBook Pro
Apple на своем сайте представила новый MacBook Pro с процессорами Intel восьмого и девятого поколений.
Обновлено в 02:30
Общество
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек
В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено в 13:56
Общество
Из нескольких один: объединение земельных участков
Участок земли возможно не только разбить на несколько частей, образуя отдельные площади, но и объединить несколько земель, которые станут одним участком.
Обновлено в 12:02
Технологии
Сбербанк начал тестировать получение наличных через СМС
Сбербанк приступил к тестированию онлайн-сервиса денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Наркоторговец в России впервые получил пожизненный срок
Обновлено в 05:48
Политика
МИД КНР назвал действия США в отношении Huawei экономической травлей
Действия Вашингтона в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei являются «типичной экономической травлей».
Обновлено в 09:58
Экономика
ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию
Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:54
Экономика
Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса
Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох.
Обновлено в 06:23
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» пересмотрели итоги состязания из-за допущенной ошибки во время начисления баллов.
Обновлено в 14:57
Происшествия
В Италии завели дело против водителя попавшего в ДТП автобуса
Водитель туристического автобуса, перевернувшегося в Италии утром 22 мая, стал главным фигурантом расследования.
Обновлено в 13:46
Культура
Денис Мацуев провел урок музыки в московской школе
Обновлено в 11:27
Политика
Лидер британской Палаты общин подала в отставку
Лидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом написала заявление об отставке.
Обновлено в 15:14
Путешествия
Более миллиона туристов отдохнули в Крыму с начала года
Обновлено в 05:36
Спорт
Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Красноярске
Обновлено в 14:39
Общество
Владимир Урин рассказал, как распространяет билеты Большой театр
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин считает, что право решать, как лучше распространять билеты должно оставаться остается за театром.
Обновлено в 07:59
Общество
Как обогатить деловую программу конференции: 20+ идей для технических туров
Экскурсии на объекты: промышленные туры и прогулки по киностудиям Дополнить деловую программу промышленных конференций и съездов смогут экскурсии на градообразующие объекты.
Обновлено в 09:23
Общество
Предприятие «Роскосмоса» закупит 2 тыс. голодных пиявок
Всего на закупку пиявок выделено 89 тыс. рублей. Запланировано шесть поставок по 300 штук с периодичностью один раз в два месяца.
Обновлено в 08:17
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Футбол
«ПСЖ» определился со стоимостью трансфера Мбаппе
"Пари Сен-Жермен" не намерен рассматривать предложения по приобретению нападающего Килиана Мбаппе ниже €250 млн, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:16
Общество
Глава столичного департамента предпринимательства Алексей Фурсин рассказал Daily Storm о конкурсе «Прорыв года»
В преддверии мероприятия руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин рассказал о том, как проводится отбор участников конкурса, ответил на вопросы о необычных номинациях и иностранных бизнесменах.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что США не собираются воевать с Ираном
Мы не собираемся воевать. Речь идет о защите наших интересов на Ближнем Востоке и проведении миссий", - сказал Шэнахан журналистам.
Обновлено вчера в 16:29
Экономика
Назван срок введения системы быстрых платежей для покупки акций
Система мгновенного пополнения брокерского счета через Систему быстрых платежей (СБП) заработает в тестовом режиме осенью 2019 года.
Обновлено в 09:42
Общество
Россиянин сфотографировался на права с дуршлагом на голове
Обновлено в 12:49
Транспорт
Участок голубой линии московского метро закроют в выходные
Обновлено в 13:08
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Авто
Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей
Компания Chevrolet представила «первую в отрасли» функцию Buckle to Drive, которая напомнит молодым водителям о необходимости пристегнуться.
Обновлено вчера в 11:00
Космос
Российские ученые уличили Солнце в откачке воды с Марса
Обновлено в 04:25
Политика
Германия выступает против экстерриториальных санкций США
Во вторник министр энергетики США Рик Перри, выступая в Киеве, заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении "Северного потока - 2". США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу.
Обновлено в 14:57
Футбол
Колосков отреагировал на информацию о переезде Дзюбы в Англию
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался относительно новости о переезде нападающего питерского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы в Англию, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 09:32